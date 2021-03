Il manga di Black Clover ha ormai concluso la seconda fase della saga del Regno di Spade. Sebbene Nacht abbia guidato un gruppo di cavalieri del Regno di Clover nel Regno di Spade per fermare il rituale dell’Avvento di Qliphoth, sembra proprio che esso sia stato in realtà accelerato.

Infatti, sebbene Nacht e gli altri stavano cercando di fermare la Triade Oscura del Regno di Spade dal completare il rituale, i fratelli Zogratis avevano un piano di emergenza in atto che ha ostacolato l’attacco dei cavalieri del Regno di Clover. Ora, i diavoli stanno iniziando a riversarsi fuori dal mondo sotterraneo e, tra di essi, c’è un nuovo tipo mai introdotto fino ad ora.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL CAPITO 284 DEL MANGA DI BLACK CLOVER!

Le porte dell’Inferno sono aperte e questo significa che tutti i tipi di diavoli potenti si sono riversati in tutto il regno. Il capitolo 284 di Black Clover continua a spiegare quale sia effettivamente la gerarchia degli inferi e, con essa, introduce un nuovo tipo di diavolo che sarà certamente un problema.

Questi nuovi diavoli sono detti Diavoli di Medio Rango e richiedono ancora dei poteri per essere abbattuti.

In precedenza, Noelle e gli altri combattenti del Regno di Clover si erano allenati con successo nel Regno di Heart ed erano riusciti ad attingere alla “Vera” Magia. Durante l’addestramento erano stati anche informati su alcuni dei diavoli del mondo sotterraneo e su quanto potere ci sarebbe voluto effettivamente per abbatterli e sembra proprio che i diavoli di medio rango non siano da sottovalutare.

Ciò che rende diversi i diavoli di rango medi è il grado di intelligenza e la capacità di parlare, che dimostra un livello superiore di evoluzione. Luck, tuttavia, sembra essere in grado di combattere con faciltà contro di essi: Luck usa il suo incantesimo finale, Lightning Battle Fiend, per fare a pezzi i diavoli.

Come proseguirà la lotta tra il Regno di Spade e il Regno di Clover? Anche se la fortuna sembra essere a favore dei cavalieri del Regno di Clover, tutto può ancora succedere.

