Lo studio di animazione dietro la realizzazione di Evangelion: 3.0+1.0, Khara, ha pubblicato una dichiarazione riguardante la pirateria del film che spiega le conseguenze per coloro che lo diffondono su internet.

Evangelion: 3.0+1.0 – le dichiarazioni dello studio Khara

Il film Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban), ha debuttato l’8 marzo nelle sale cinematografiche in Giappone dopo diversi ritardi causati dalla pandemia di coronavirus e, di certo, passerà alla storia per essere il primo film del franchise a stabilire il record per i più alti guadagni IMAX nel giorno di apertura in Giappone, con l’equivalente di ben 800 milioni di Yen, quasi 6 milioni di Euro, in biglietti IMAX.

Diversi utenti hanno segnalato che grosse porzioni dei dialoghi del film sono stati resi disponibili su vari siti così come intere riprese della pellicola direttamente dal cinema in forma amatoriale. Di conseguenza, per impedire che il film possa essere messo illegalmente per intero su Internet, Khara ha deciso di mettere in chiaro le conseguenze di una possibile pirateria, attraverso il loro sito web:

È possibile vedere un video voyeur della parte principale di “Shin Evangelion Theatrical Version” attualmente diffuso in rete. L’atto di voyeurizzare un film in un cinema è un crimine secondo la “Legge sulla prevenzione del voyeurismo cinematografico” (Movie Voyeurism Prevention Act). Inoltre, caricare la parte principale del film voyeur su YouTube, Twitter, Facebook, ecc. è una violazione del copyright. La violazione del copyright in violazione del Film Voyeur Prevention Act e del Copyright Act può comportare la reclusione fino a 10 anni, una multa fino a 10 milioni di yen, o entrambi. Prenderemo misure severe contro tali atti. Per quanto riguarda il caso di voyeurismo che si è verificato nel luglio 2018, il sospetto è già stato inviato dei documenti. Per quanto riguarda il danno causato dal voyeurismo questa volta, stiamo anche discutendo con Toho e Toei, che distribuiscono congiuntamente quest’opera con noi, e stiamo procedendo con le contromisure.

La pirateria è punibile con la legge e sembra proprio che lo studio Khara non sia intenzionato a lasciare correre qualsiasi atto che violi la protezione del copyright, così com’è giusto che sia.

Per quanto riguarda una data ufficiale dell’uscita del film al di fuori del Giappone, non si sa ancora nulla. Speriamo di poterlo guardare quanto prima.

