Le uscite Star Comics del 17 Marzo 2021 vedono la conclusione dello shojo manga Oresama Teacher di Izumi Tsubaki e la pubblicazione dei nuovi volumi di serie quali Le Cronache di Eternal Warrior, The Ancient Magus Bride e Detective Conan vs Uomini in Nero.

Di seguito tutte le uscite Star Comics del 17 Marzo 2021; cliccando qui possiamo controllare i debutti di Aprile, mentre qui quelli di Maggio.

Le uscite Star Comics del 17 Marzo 2021

VALIANT 142

LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR 3 I GIORNI DELL’ACCIAIO

di Peter Milligan, Robert Venditti, Cary Nord, Renato Guedes

17×26, B, 96 pp, colore, € 8,90

LA SALVEZZA ARRIVA DALL’ACCIAIO Dopo aver completato l’ennesima, brutale missione, il Guerriero Eterno, guardiano immortale della terra e protettore dei Geomanti, si vede affidare un enigmatico incarico: trovare e salvare un bambino dal quale potrebbe dipendere il destino di un intero popolo! Ma Eternal Warrior non è una bambinaia…e per complicare le cose, un migliaio di invasori Magiari vogliono che il piccolo muoia. Saprà il più esperto assassino della storia proteggere quella preziosa vita, in un luogo ai margini della civiltà?

ACTION 324

JOJOLION 23

di Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,70

Dopo aver visto una strana fotografia in mano al suo ex ragazzo Tooru, Yasuho capisce dove si trova il nuovo Rokakaka e si dirige verso la residenza Higashikata. Nel frattempo, Josuke è in gravi condizioni e viene trasportato all’ospedale dell’università TG, ma lo Stand del direttore sanitario torna all’attacco! Quale può essere la chiave per uscire da questa terribile situazione…?

STARLIGHT 331

TO YOUR ETERNITY 12

di Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

I knocker cercano in tutti i modi di espugnare Renril, ma Fushi e i suoi compagni li affrontano senza sosta. La città cade improvvisamente in una situazione estremamente critica: il knocker che parassita il braccio di Kohaku, infatti, si ribella, uccidendo ripetutamente Fushi e mettendo così la difesa cittadina in una posizione di svantaggio. A cosa dovrà assistere la piccola March, accorsa per salvare Fushi? E quale misterioso piano ha in mente Bon, per capovolgere la situazione?

GREATEST 252

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 8

di CLAMP

11,5×17,5, B, 160 pp, b/n, € 4,50

Sakura ha infine scoperto la verità sulle Clear Cards. Intanto Kaito, per farle creare nuove carte, si dirige alla volta della sua scuola e, durante una lezione di nuoto, attacca Sakura utilizzando Akiho. Su di lei, però, grava già un’altra magia…

MUST 114

BORN TO BE ON AIR! 7

di Hiroaki Samura

13×18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Una notte, in preda alle proprie pulsioni, Makie ha sbattuto a terra Nakahara, del quale era ospite… Come sarà finita la loro notte? Che il loro rapporto sia arrivato a un punto di svolta? Nel frattempo Minare, reduce dall’esperienza di Wassamu, scopre di essere stata candidata alla conduzione di un grande evento radiofonico!

SHOT 237

ORESAMA TEACHER 29

di Izumi Tsubaki

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Assicuratosi del successo del Festival della Cultura, Takaomi corre da suo nonno. Viene quindi finalmente chiarita la vicenda della scommessa che sta all’origine di tutto, compresa la vera natura del desiderio di Takaomi. Quale sarà la verità sui ricordi perduti di Mafuyu? La storia della teppista liceale avrà un finale coi fiocchi!

GINTAMA 69

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

In risposta ai danni che il grande cannone di Gengai ha inflitto loro, gli Shinra prendono in ostaggio Otae e le altre ragazze e minacciano di ucciderle se lo scienziato non si farà vivo. Ben presto, a causa della condotta irriverente degli abitanti del quartiere, le cose precipitano, e così la loro pazienza… Ma proprio quando si sta per sfiorare la tragedia salta fuori “il guardiano di Kabukicho”!

MITICO 276

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 13

di Kore Yamazaki

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Per proteggere il segreto di Zoe Ivy, i cinque ragazzi che per caso ne sono venuti a conoscenza decidono di legarsi con un contratto. Se però gli studenti del college diventano sempre più uniti, le loro famiglie, invece, restano legate al passato e preparano un futuro ben poco promettente. Intanto, Chise e i suoi compagni partecipano a un’esercitazione pratica per imparare a sopravvivere in un luogo in cui vagano le creature della notte, alcune delle quali sono meno benevole di altre…

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 3

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, 240 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Ecco a voi il terzo volume che raccoglie gli episodi che vedono Conan alle prese con la misteriosa organizzazione degli Uomini in Nero! Un’eccezionale opportunità per ripercorrere senza interruzioni uno dei fili conduttori dell’amatissima serie del maestro Aoyama!

L’agente segreto della CIA Rena Mizunashi (alias Kir) è riuscita nuovamente a infiltrarsi nell’organizzazione degli Uomini in Nero in cambio dell’uccisione dell’investigatore dell’FBI Shuichi Akai! Proprio da lei arriva poi la notizia che un nuovo membro del gruppo è entrato in azione: il suo nome in codice è Bourbon. Costui sembra essere un tipo parecchio abile nel raccogliere informazioni, dotato di un eccezionale spirito d’osservazione e di grande perspicacia, e il suo bersaglio è…Ai Haibara, detta Sherry!

