L’episodio 22 di Jujutsu Kaisen introduce finalmente un nuovo arco narrativo: Yuji, Megumi e Kugisaki hanno iniziato a indagare su una serie di morti misteriose. Mentre continuano la loro indagine, viene presto rivelato che le maledizioni coinvolte in questo incidente stanno colpendo anche la sorella maggiore di Megumi.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 22 DELL’ANIME DI JUJUTSU KAISEN!

Come ben sappiamo, c’è dietro Mahito dietro quello che viene conosciuto come “l’incidente di Shibuya”, avvenuto nella fatidica data del 31 ottobre. A Yuji, Megumi e Kugisaki viene chiesto di indagare su una strana serie di omicidi, poiché sembra proprio che ognuno di essi si ricolleghi agli oggetti maledetti rubati da Mahito.

Durante le indagini, i ragazzi scoprono che tutti coloro che sono morti erano i ragazzi che, anni prima, si erano sottoposti a una prova di coraggio al ponte Yasohachi. Quello che è certo è che, inconsapevolmente, hanno eseguito un rituale per attivare una maledizione che si è attivata solo ora nel presente.

Megumi, dopo avere indagato alla Saitama Urami East Junior High, viene a sapere che sua sorella, Tsumiki Fushigoro, era una delle persone che erano passate sotto questo ponte.

Poco o niente sappiamo del legame tra i due fratelli, perché Megumi parla poco o quasi per nulla del suo passato o della sua famiglia (come i suoi amici Yuji e Kugisaki non hanno problemi a sottolineare) Ma con l’episodio 22 della serie, scopriamo che la sorella cadde in coma proprio a causa di questa maledizione.

Quello con cui i ragazzi hanno a che fare è un di un tipo di tecnica maledetta che si attiva all’interno di una persona mirata, ma Tsumiki è stata costretta a letto da quando è stata marchiata.

Non parla nemmeno, quindi è per questo che è ancora viva. Megumi vuole salvarla il prima possibile e affrontare tutte le nuove minacce in arrivo. Quello che però non ha ancora capito è che non può fare tutto da solo. Meno male che al suo fianco ci sono Yuji e Kugisaki, intenzionati ad aiutare il cocciuto amico.

