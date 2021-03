Il Funko POP! di Cara Dune, personaggio della serie The Mandalorian interpretato da Gina Carano, è stato cancellato.

Sebbene non indicata ufficialmente come causa, la decisione di non produrre più il POP del personaggio appare una conseguenza del licenziamento dell’attrice a causa dei suoi post controversi sui social media.

Una decisione che segue quella presa da altre compagnie di merchandising come Hasbro che hanno già cancellato i prodotti derivati sul personaggio.

La notizia proviene dall’utente di Instagram DisPops, che ha condiviso la risposta ricevuta dal rivenditore Entertainment Earth attraverso la quale è stato informato dell’annullamento del suo ordine relativo al POP! di Cara Dune perché Funko non lo produrrà più.

Verosimilmente non vedremo merchandising su Cara Dune finché non sarà trovato un nuovo volto al carismatico personaggio di The Mandalorian.

A proposito di The Mandalorian

Star Wars: The Mandalorian 2 ha esordito Venerdì 30 Ottobre 2020 in esclusiva su Disney+ e si è conclusa Venerdì 18 Dicembre 2020 con il capitolo 16 intitolato Il Salvataggio (qui la nostra recensione).

Il servizio di streaming descrive così la trama della serie:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast principale ha visto la partecipazione di Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

La prima stagione, anch’essa di 8 episodi, è stata diffusa negli Stati Uniti tra il 12 Novembre e il 27 Dicembre 2019; in Italia è uscita dal 24 Marzo al 1 Maggio 2020 sempre su Disney+.

Il primo episodio è stato trasmesso in anteprima su Italia 1 il 22 Marzo 2020.

The Mandalorian Stagione 3 entrerà in produzione subito dopo The Book of Boba Fett — primo spin-off della serie che debutterà a Dicembre 2021.

Gli altri due spin-off sono Ahsoka e Rangers of The New Republic, che si intrecceranno alla serie su Boba Fett e andranno a confluire in una storia evento.

