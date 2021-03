Star Trek: Strange New Worlds è l’attesissima serie spin-off di Star Trek: Discovery che sarà ambientata cronologicamente prima che James T. Kirk prendesse il comando dell’Enterprise. Questa volta, la sedia del Capitano è occupata da Christopher Pike (Anson Mount), che ha guidato l’Enterprise per diversi anni prima di Kirk. Mount ha iniziato a interpretare il ruolo nella stagione 2 di Discovery, quando è diventato il Capitano temporaneo di quella nave.

Il personaggio di Pike è stato creato per il primissimo episodio pilota di Star Trek del 1964, Lo zoo di Talos, e venne interpretato da Jeffrey Hunter. Insieme a Pike c’erano i membri dell’equipaggio Spock (Leonard Nimoy) e Numero Uno (Majel Barrett). Quest’ultimo era il fidato primo ufficiale di Pike che sarà interpretato in Strange New Worlds da Rebecca Romijn. Il tenente Spock è stato cruciale nella stagione 2 di Discovery; interpretato da Ethan Peck, questa versione più giovane di Spock non ha la presa d’acciaio sulle sue emozioni dello Spock più vecchio di Leonard Nimoy.

Star Trek: Strange New Worlds – le prime informazioni

Con l’inizio della produzione di Star Trek: Strange New Worlds stanno emergendo maggiori dettagli sulla serie. Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers saranno co-showrunner, e Goldsman che dirigerà l’episodio pilota. La serie vede anche la presenza degli attori Babs Olusanmokun, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Jess Bush e Melissa Navia. I loro ruoli specifici devono ancora essere rivelati, ma il cast si è riunito per un video che celebra l’inizio della produzione della serie. Potete trovarlo proprio in cima a questo articolo.

Strange New Worlds sarà una serie leggermente diversa per Paramount + rispetto alle altre serie basate sullo storico franchise fantascientifico: il progetto è destinato a essere una sorta di ritorno al passato, con avventure in gran parte a sé stanti.

Di tutti i progetti di Star Trek attualmente in fase di sviluppo, Strange New Worlds è probabilmente il più atteso: si tratta di una serie essenzialmente voluta dal pubblico grazie all’accoglienza favorevole di Pike e della sua versione dell’Enterprise nella stagione 2 di Discovery. I fan non dovranno aspettare ancora a lungo per vedere se Strange New Worlds potrà essere all’altezza di quel clamore.

