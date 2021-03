Vi avevamo già parlato di questa ipotesi, ma ora Deadline ha confermato che Michael B. Jordan dirigerà Creed 3 per MGM, che ha anche fornito una prima data di uscita ufficiale.

Michael B. Jordan dietro la macchina da presa per Creed 3

Il grande momento di Jordan – questo è il suo debutto alla regia – è stato rivelato dalla sua co-protagonista sullo schermo Tessa Thompson in un’intervista online. Ma la maggior parte sapeva che era nell’aria, da quando Irwin Winkler, produttore dei film originali di Rocky e degli spin-off di Creed, ha rivelato che Jordan sarebbe stato il regista del terzo film.

La sceneggiatura è di Keenan Coogler e Zach Baylin, basata su un’idea di Ryan Coogler. Oltre a Thompson, anche Phylicia Rashad è tornata. Non si sa ancora se Sylvester Stallone tornerà nei panni del suo Rocky Balboa.

Jordan ha già dimostrato di avere le carte in regola per interpretare il figlio di Apollo Creed, Adonis Johnson, e ha imparato da alcuni bravi registi come Ryan Coogler e ora Denzel Washington, che dirige Jordan in Journal For Jordan, un dramma basato sui fatti che riguardano il Sergente Maggiore Charles Monroe King, che è stato ucciso in azione a Baghdad, e il diario che ha scritto per suo figlio su come vivere una buona vita nonostante la mancanza di suo padre a guidarlo. Quel film è attualmente in fase di riprese a New York per Sony Pictures.

Ora, le dichiarazioni di coloro che in qualche modo sono coinvolti nella realizzazione di Creed 3.

Michael De Luca, presidente di MGM Film Group, e Pamela Abdy, presidente di MGM Film Group, hanno dichiarato:

“La visione di Michael per Creed III è incredibilmente eccitante e sarà senza dubbio un importante contributo a questo franchise leggendario. Siamo entusiasti del suo debutto alla regia e di condividere il prossimo capitolo della storia di Creed nelle sale il prossimo anno“.

Jordan ha detto:

“La regia è sempre stata un’aspirazione, ma il tempismo doveva essere giusto. Creed III è quel momento – un momento della mia vita in cui sono diventato più sicuro di chi sono, restando protagonista della mia storia, maturando personalmente, crescendo professionalmente e imparando dai grandi come Ryan Coogler, più recentemente Denzel Washington, e altri registi di alto livello che rispetto. Tutto ciò mi ha preparato per questo momento. Questo franchise e in particolare i temi di Creed III sono profondamente personali per me. Non vedo l’ora di condividere il prossimo capitolo della storia di Adonis Creed con la straordinaria responsabilità di esserne il regista e il protagonista omonimo“.

Winkler ha dichiarato:

“Non riesco a descrivere quanto siamo entusiasti di avere Michael a dirigere il terzo film della serie Creed. Il suo impegno per questo personaggio è stato a dir poco straordinario, e sappiamo che si estenderà al suo ruolo dietro la macchina da presa al timone di questo nuovo, fantastico capitolo“.

il produttore Ryan Coogler ha detto:

“I film della serie Rocky di Sylvester Stallone sono sempre stati importanti per me e la mia famiglia. È stato un onore contribuire a dare vita al franchise di Creed con Sly, Michael, Tessa, Irwin e tutte le parti creative coinvolte. Non potrei essere più entusiasta di vedere Mike sulla sedia del regista nel terzo film. Io e il team di Proximity siamo entusiasti della storia che Keenan e Zach hanno creato e non vedo l’ora di aiutare a realizzarla“.

La serie di film di Creed ha incassato quasi 400 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo.

Un’altra importante notizia riguarda la data di uscita prevista per il film: Creed 3 sarà distribuito nelle sale negli Stati Uniti tramite la joint venture di distribuzione e marketing di MGM United Artists Releasing, il 23 novembre 2022.

