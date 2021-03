Nonostante il periodo storico a dir poco travagliato che stiamo vivendo, la produzione di The Batman è ufficialmente terminata: il regista Matt Reeves ha fatto l’annuncio tramite i social media ieri mattina.

The Batman – le parole del regista Matt Reeves e dell’attore Jeffrey Wright

Nel suo post, lo scrittore e regista Matt Reeves ha mostrato una lista di produzione in una scatola con altri oggetti che saranno sicuramente sezionati da fan famelici alla ricerca di indizi, gli stessi che hanno già sviscerato il primo trailer come se fosse il film di Zapruder che riprende la morte del Presidente John Fitzgerald Kennedy.

Jeffrey Wright, che interpreta il commissario James Gordon, ha inoltre lasciato vagamente intendere che The Batman avrà un seguito, nel suo messaggio di addio alla produzione del film appena conclusasi:

“Gordon fuori. …per ora“.

L’uscita di The Batman è stata ritardata due volte rispetto alla data di rilascio originale, prevista per giugno 2021, a causa della nuova pandemia di coronavirus ancora in atto.

All’inizio di settembre dello scorso anno, la produzione di The Batman si interruppe a Londra poiché Warner Bros. affermò che un membro della produzione aveva contratto il nuovo coronavirus. Inoltre, alcune fonti hanno detto a THR che anche alla star Robert Pattinson era stato diagnosticato il COVID-19, anche se lo studio ha rifiutato di commentare l’ipotetico contagio da parte dell’attore protagonista principale del film. La produzione è poi ripresa più tardi, durante il corso dello stesso mese.

The Batman è interpretato da Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni dell’Enigmista, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, John Turturro come il boss del crimine Carmine Falcone, Andy Serkis nei panni di Alfred e Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham City Gil Colson.

Al momento attuale, l’uscita di The Batman è prevista per il 4 marzo 2022.

Acquistate Batman. Anno uno QUI!