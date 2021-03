Avengers: Infinity War - Silver Surfer doveva apparire davvero nel film?

Tre anni fa, poco prima dell’arrivo di Avengers: Infinity War, iniziò a circolare la voce che Curt Clendenin era stato ingaggiato per interpretare Silver Surfer nel film dei Marvel Studios.

Fino a quel momento apparso solamente nella seconda pellicola Fox dedicata ai Fantastici 4. Dopo l’uscita del film, i Fratelli Russo negarono tutti i rumor visto che all’epoca l’acquisizione della Fox da parte della Walt Disney Company non era stata ancora formalizzata.

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa in esclusiva a Comic Book Movie in occasione dell’uscita del film Legend of Fall Creek, a Curt Clendenin è stato chiesto di commentare per la prima volta questi rumor e, pur non confermando o smentendo il suo coinvolgimento, l’attore ha lasciato intendere che qualcosa si stava muovendo all’epoca dietro le quinte:

“Non mi è permesso dire molto su questa cosa, insomma, c’è tanto. Non so se l’avete notato, ma i fratelli Russo sono molto bravi a… come lo spiego? Sono bravi a mettere Easter Egg e adorano divertirsi un po’ con queste cose. Avete presente come George Lucas tratta i suoi set? Andavi a un provino per un film chiamato “Blue Mountain” e poi ti diceva: “No, sorpresa, è Star Wars!”. Perciò devo mantenere il segreto. Non so in che altro modo spiegarlo ma solo il tempo, in teoria, ce lo dirà. C’è molta roba che non viene mostrata e abbiamo tutti sentito di queste serie Marvel in uscita, e abbiamo scoperto, diciamo, di alcuni progetti paralleli a cui dei registi stando alle voci potrebbero lavorare…”.

In altro momento dell’intervista, l’attore ha parlato del materiale dei Film scartati che potrebbero finire in rete trapelati:

“Non si sa mai quante di queste cose potrebbero venire a galla. Sentiamo spesso parlare di episodi pilota di alcune Serie TV che sono stati girati e che non hanno mai visto la luce. E poi, anni dopo, qualcuno li carica su un canale YouTube, su Daily Motion, quando non c’è più troppo rischio con i diritti d’autore. Ma ci sono dei siti che riescono a mettere le mani su quella roba in qualche modo. Vedremo quali cose divertenti succederanno in futuro.”

Come leggete le interpretate le dichiarazioni dell’attore? Ditecelo nei commenti!

