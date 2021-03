Deadpool 3 è stato confermato ufficialmente da Kevin Feige e, oltre a portare il personaggio di Ryan Reynolds all’interno del Marvel Cinematic Universe, il nuovo film del mercenario chiacchierone avrà il suo caratteristico Rated-R. Il franchise cinematografico di Deadpool è l’unico “superstite” di casa Marvel, dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Walt Disney Company.

Il terzo capitolo si trovava da tempo in fase di sviluppo ma il mese scorso i Marvel Studios hanno scelto ufficialmente le due sceneggiatrici per la pellicola: le sorelle Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, note per aver lavorato a Bob’s Burgers (per cui hanno vinto un Emmy Award) e alla sitcom per adulti The Great North per Fox Broadcasting Company.

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa Collider, Zazie Beetz ha parlato di un possibile ritorno di Domino in Deadpool 3 ed in particolare del futuro del personaggio nell’MCU, spiegando di non aver avuto ancora discussioni con i Marvel Studios in merito per tornare a ricoprire i panni del personaggio, pur dimostrandosi aperta all’idea:

No, non so nulla a riguardo sull’eventuale ritorno di Domino. Personalmente, adorerei tornare a interpretarla. È sempre stato una di quelle cose possibili, ma non ho avuto alcun genere di conversazione specifica in materia. Chiaramente m’interessa. Non mi piacerebbe solo tornare nei suoi panni, amerei anche capire se ci fosse la possibilità di un film dedicato a lei o una roba del genere. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma no, non ho avuto alcuna conversazione personale con Kevin Feige.

Ricordiamo che, la Fox aveva dato il via ai lavori su un film dedicato alla X-Force, nel quale sarebbe tornata anche Domino. Quel progetto come si sa è ‘naufragato’ con la fusione Disney-Fox, e al momento non possiamo che accontentarci delle dichiarazioni di Zazie Beetz.

