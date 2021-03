Circa 2 Anni dopo dopo che Avengers: Endgame è diventato “il più grande film con incassi della storia”, la pellicola dei fratelli Russo ha riconsegnato il record degli incassi al suo predecessore, e cioè proprio Avatar di James Cameron uscito addirittura più di 10 anni fa.

Ma adesso grazie al box-office di Sabato in Cina, Avatar è tornato ufficialmente in testa alla classifica (non tenendo conto l’inflazione) dei maggiori incassi globali di sempre battendo a sua volta Avengers: Endgame. Il Film ha incassato 8.9 milioni di dollari tra Venerdì e Sabato, arrivando così a $2,798,579,794 sopra i $2,797,501,328 di Endgame.

La Cina si era rivelata un mercato chiave per gli incassi di Avatar già nel 2009, ancor prima che diventasse una delle fonti principali di guadagno per i blockbuster di Hollywood (Avengers: Endgame per esempio ha ottenuto dalle sale cinesi oltre 600 milioni di dollari), riuscì ad incassare 202 milioni di dollari solo in quel paese.

Una somma già al tempo spropositata, visto che la Cina al tempo era il terzo territorio, nel campo cinematografico, più importante dopo gli Stati Uniti e il Giappone.

Marvel Studios e i Fratelli Russo si congratulano con James Cameron

Ecco quindi che i Marvel Studios ed i Fratelli Russo hanno deciso di congratularsi con James Cameron e Jon Landau, per aver riconquistato la corona del box-office!, aggiungendo: “Vi amiamo 3000”. Cameron ha risposto con un cuore. Va detto però che entrambi i franchise sono ora di proprietà della Disney, quindi si tratta di condividere i successi l’uno dell’altro.

Congratulations to @JimCameron ,@JonLandau , and ALL of Na'vi Nation for reclaiming the box office crown! We love you 3000. @OfficialAvatar pic.twitter.com/WlMWRcL15y — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 13, 2021

Passing the gauntlet back to you… @JimCameron Thanks for the beautiful art @bosslogic. pic.twitter.com/URSxUMzf8D — Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 13, 2021

Va sottolineato che quello che Avatar ha incassato in più di un decennio, Endgame lo ha incassato in circa tre mesi, in quello che è stato un anno storico e indimenticabile per gli incassi cinematografici globali dello Studio ma anche ovviamente della Disney stessa.

I quattro sequel di Avatar in programma sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

