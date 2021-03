Aquaman 2, sequel del film DC del 2018 al momento previsto per la fine del 2022, entrerà presto in produzione.

Stando a Discussing Film la produzione del film partirà a Giugno nel Regno Unito sotto il titolo di lavorazione “Necrus“.

Necrus è il nome di una città sottomarina, anche nota come Black City, governata dal tiranno Mongo.

Non ha coordinate precise, poiché la città deve la sua esistenza a un satellite alieno che apre un buco dimensionale da cui si manifesta quando entra in contatto con l’orbita terrestre.

Atlantide e Necrus si sono scontrate più volte, vedremo se questo titolo provvisorio avrà legami o meno con la trama del film.

A proposito di Aquaman 2

In occasione del DC FanDome di Agosto 2020, il regista James Wan ha spiegato come Aquaman 2 avrà degli elementi horror:

Proprio come il primo film aveva un tocco della mia sensibilità per l’horror, per quanto riguarda la sequenza della Fossa, direi che ci saranno elementi horror anche nel sequel. Credo sia qualcosa che fa così parte di me che viene fuori naturalmente in questo tipo di film. E soprattutto un film come Aquaman, dove la storia si svolge in questi mondi sottomarini che possono essere molto spaventosi. Quindi, naturalmente, il mio amore per il genere horror si vede semplicemente nell’ agganciarmi alle possibilità che il film offre e dare loro un po’ della ‘mia salsa’ spaventosa.

Ricordiamo che verrà realizzato anche uno spin-off sulle creature della Fossa, The Trench.

Il primo Aquaman

Diretto da James Wan (Saw, The Conjuring) su sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) e Will Beall (Gangstar Squad, Training Day) e soggetto di Geoff Johns, James Wan e Will Beall, il primo film è uscito in Italia il 1 Gennaio 2019:

Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, AQUAMAN, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato…un re.

Colleziona il primo film in 4K Ultra HD + Blu-ray