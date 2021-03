Fallout 76 – svelate le novità dell’aggiornamento di aprile

Fallout 76 otterrà un corposo aggiornamento dal 27 aprile 2021. Vediamo però insieme che modifiche apporterà al gioco. La prima introduzione sarà quella dei CAMP, che permetterà di salvare in appositi slot delle configurazioni delle nostre basi, in modo da potervi accedere in maniera veloce e senza dover rifare tutto da capo ogni volta, nel caso usiamo spesso caratteristiche e aspetti simili.

In secondo luogo vediamo l’introduzione degli SPECIAL, degli slot dedicati ai loadout da cui si potrà passare in maniera rapida ed indolore attraverso delle configurazioni personalizzate. Infine, la versione PC vede il ritorno del Public Test Server, che già contiene le novità sopracitate, così da provarle anche prima della pubblicazione ufficiale di aprile.

Oltre a quanto descritto, l’aggiornamento correggerà ulteriori problemi ed errori di Fallout 76, che ha visto un certo incremento di utenza nel corso del 2020, ma comunque senza riuscire a raggiungere i numeri sperati da Bethesda.

Il controverso Fallout 76

Uscito nel 2018 per PS4, Xbox One e PC, Fallout 76 aveva avuto grossi problemi sin dalla sua beta. Pesantemente criticata, suddetta beta ebbe numerosissimi problemi di instabilità, disconnessioni, bug che la rendevano ingiocabile, e una veste grafica appena sufficiente per un gioco di quell’anno. Nel corso del tempo Bethesda ha tentato di aggiustare il tiro proponendo lunghi periodi di prova gratuiti e dando la possibilità ai giocatori di ottenere le prime espansioni in maniera gratuita.

Queste espansioni tuttavia non aggiustavano completamente i difetti sopracitati ma si limitava a mettere loro delle pezze. Con il tempo la situazione è leggermente migliorata, ma Fallou 76 ha comunque fallito a ritagliarsi quella nicchia di giocatori che sperava, risultando un gioco tutt’ora scarsamente popolato e di sicuro non all’altezza delle aspettative dell’azienda, che aveva puntato molto sul titolo.

Vi ricordiamo che il nuovo aggiornamento sarà disponibile a partire dal 27 aprile 2021.

