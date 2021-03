DC Films ha ancora in scaletta i progetti basati sui personaggi di Batgirl e Zatanna.

Nel corso dell’Analyst & Investor Day 2021 di AT&T, casa madre di WarnerMedia, è stato mostrato un grafico con le prossime produzioni cinematografiche, televisive e videoludiche ispirate ai personaggi DC Comics.

Tra questi hanno trovato spazio anche i loghi di Batgirl e Zatanna, oltre a quelli di progetti già confermati come quelli su Static Shock e Blue Beetle.

DC Films – Batgirl

DC Films ha annunciato il film su Batgirl nel Marzo 2017.

Ai tempi Joss Whedon era legato al progetto nei ruoli di scrittore, regista e produttore del film, basato sulla Barbara Gordon del rilancio New 52 della serie a fumetti di Gail Simone.

Nei mesi successivi il film ha fatto qualche passo avanti, ma a Febbraio 2018 è stato annunciato che Whedon aveva abbondonato il progetto.

Christina Hodson è quindi subentrata alla scrittura del film, ma da allora ha scritto le sceneggiature dei film Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) e The Flash, mentre Batgirl è rimasta nel limbo.

DC Films – Zatanna

Nel Luglio 2020 è girata voce che DC Films avrebbe realizzato un film su Zatanna, la maga in grado di lanciare incantesimi parlando al contrario.

Il film sarebbe separato dalla serie sulla Justice League Dark, della quale la maga fa parte, che J.J. Abrams sta producendo per il servizio di video on demand HBO Max.

Abrams è anche al lavoro su una serie basata sul personaggio di Constantine, che ci presenterà uno sguardo più giovane sull’occultista di DC Comics.

I prossimi film DC in arrivo da Warner Bros. sono Zack Snyder’s Justice League, che anche in Italia sarà disponibile il 18 Marzo 2021 e The Suicide Squad di James Gunn, previsto per il 6 Agosto 2021.

Tra i film in sviluppo ricordiamo inoltre Aquaman 2, The Batman e The Flash.

