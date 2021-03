DC Comics celebra l’ottantesimo anniversario di Oliver Queen, Green Arrow, con una gigantesca antologia one-shot di ben 100 pagine che riunisce personaggi e creatori di tutta la storia di Green Arrow.

Oliver Queen non ha avuto un ruolo da protagonista di recente, dal momento che il suo ultimo titolo si è concluso con il numero 50 nel 2019, ma ora DC lo sta rimettendo sotto i riflettori per il suo storico anniversario, che arriva contemporaneamente a quello di Wonder Woman, di cui vi ho parlato qui.

L’editore ha celebrato altri importanti anniversari con numeri speciali di grandi dimensioni simili, tra cui Action Comics # 1000 incentrato su Superman e, naturalmente, Detective Comics # 1027, che ha segnato gli 80 anni dal debutto di Batman in Detective Comics # 27.

Qui di seguito, la copertina, seguita dalla descrizione ufficiale di DC del one-shot:

“È ora di rispolverare la tua freccia a forma di guantone da boxe, accendere la Arrowcar e unirti a DC per celebrare otto decenni di eccellenza color smeraldo! Il 29 giugno, il Super Spectacular # 1 di 100 pagine dell’80° anniversario di Green Arrow riunisce alcuni dei più grandi narratori di fumetti per rendere omaggio all’eredità di Green Arrow e agli eroi e ai villain che hanno combattuto dalla sua parte e contro di lui.

Dalla sua prima apparizione in More Fun Comics # 73 nel 1941, Oliver Queen, AKA the Green Arrow, è stato uno dei personaggi principali (e più rumorosi) della DCU.

Questo numero enorme per l’anniversario segue quelle orme, combinando una line-up stellare di leggende della narrazione di Green Arrow come Mike Grell, Jeff Lemire, Phil Hester, Otto Schmidt, Ben Percy, Tom Taylor e Devin Grayson insieme a nuovi contributori di Green Arrow, tra cui Stephanie Phillips, Mariko Tamaki, Ram V, Vita Ayala, Nicola Scott, Chris Mitten, Laura Braga, Max Fiumara, Brandon Thomas e altri per rendere omaggio non solo all’Arciere di Smeraldo, ma a Black Canary, Connor Hawke, Arsenal, Red Arrow, Speedy, Onomatopea, Counte Vertigo e molti altri!“.