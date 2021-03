Rurouni Kenshin: The Final sarà il quarto episodio della serie di film ispirati al celebra manga di Nobuhiro Watsuki.

Il nuovo trailer di Rurouni Kenshin: The Final

Il nuovo trailer vanta anche la presenza del brano principale della colonna sonora del nuovo film, Renegades, del gruppo rock giapponese One OK Rock. La canzone accompagna Enishi mentre si vendica di Kenshin. La clip offre anche un assaggio della serie di battaglie che delizieranno i fan. Questo suggerisce anche l’evento che trasformerà Enishi in un formidabile guerriero che affronterà l’amato protagonista.

Enishi è il cognato di Kenshin e vuole vendicare sua sorella, della cui morte, avvenuta 15 anni prima, ritiene Kenshin responsabile. Battosai, questo i lvero nome del protagonista, è pronto a pagare per questo. Tuttavia, le cose sfuggiranno di mano quando Enishi coinvolgerà i suoi alleati nel loro problema personale. Questo innescherà un’intensa battaglia tra i due nel film Rurouni Kenshin: The Final.

Nonostante il titolo, i fan non dovrebbero scoraggiarsi, in quanto questo potrebbe non essere l’ultimo film della serie.

Rurouni Kenshin: The Final adatterà l’arco Jinuch del manga, che non ha mai avuto la possibilità di raggiungere il piccolo schermo dopo la cancellazione dell’anime nel 1998. Warner Bros. darà vita a questa parte della trama per appagare i fan curiosi. I primi tre film adattavano i primi archi della serie anime.

Ad ogni modo, al franchise non si ispirano solo serie anime e adattamenti live-action, ma anche una rappresentazione teatrale, che adatta l’arco di Kyoto.

Alla luce di questo, i fan di vecchia e nuova data delle avventure di Kenshin stanno per vedere l’amato personaggio ancora una volta sul grande schermo con Rurouni Kenshin: The Final. Il film uscirà nei cinema venerdì 23 aprile. Un nuovo film, Rurouni Kenshin: The Beginning, uscirà il 4 giugno.

Acquistate Kenshin samurai vagabondo – Memorie del passato (serie completa) QUI!