Le uscite Planet Manga del 18 Marzo 2021 vedono il debutto di Konosuba! e delle nuove serie basate su L’Immortale e Ken il Guerriero Le Origini del Mito.

Di seguito le uscite Planet Manga del 18 Marzo 2021, alle quali si aggiungono il primo numero di Akira Nuova Edizione e i cofanetti di Berserk Collection Serie Nera e L’Attacco dei Giganti.

Le uscite Planet Manga del 18 Marzo 2021

Ooku 18

di Fumi Yoshinaga

8,50 €

L’odio e il rancore verso i Tokugawa divampano tra i daimyo dei vari feudi, facendo precipitare il Giappone nel momento più critico della sua storia.

Per correre ai ripari prima che sia guerra totale, lo shogun Iemochi concepisce un piano inaudito. La ruota del destino le sarà favorevole?

Slam Dunk 18

di Takehiko Inoue

7,00 €

Dopo l’ottima prova dello Shohoku nel primo tempo, nella seconda metà di gioco i campioni del Sannoh mostrano ciò di cui sono capaci, e il divario di punti aumenta fino a diventare critico per i ragazzi di Kanagawa.

Per risollevare le sorti del match, l’allenatore Anzai ha un solo asso nella manica: Hanamichi Sakuragi!

Arte 12

di Kei Ohkubo

5,50 €

La signorina Irene è pronta a confidarsi con Arte.

Il racconto del suo difficile passato lascia a bocca aperta la pittrice, che tuttavia sente di aver colto la sfuggevole essenza dell’animo della sua cliente e di poterla infondere nel ritratto che le è stato commissionato.

D.Gray-Man 27

di Katsura Hoshino

4,90 €

Tra luci e ombre, un viaggio nel passato di Allen Walker, l’esorcista al centro della lotta tra Dio e il Conte del Millennio.

La storia di una vita sospesa sull’abisso, finché l’incontro con l’uomo a cui Allen è legato dal destino non mette in moto una catena di eventi inarrestabile.

Nana – Reloaded Edition 20

di Ai Yazawa

6,50 €

Per Ren dei Trapnest, la situazione sembra precipitare sempre più, e non per via dell’attuale mancanza di comunicazioni tra lui e Nana O., che sta decisamente abbracciando la sua nuova carriera.

Conosciamo meglio l’altro Ren, quello più giovane che vive a Londra insieme a suo padre. Nuova edizione per uno dei capitoli più drammatici del celebre manga di Ai Yazawa, l’autrice di Non sono un angelo.

Zebra 21

di Fumio Obata

7,00 €

In questo penultimo numero del primo manga torture porn entra nuovamente in scena Zebra, che tutti credevano essere morto.

Scopriremo molto di più sul suo rapporto con Takashiro e Kyoko, che ha innescato una spirale di follia e condannato Dragon a una miserabile esistenza.

Seraph Of The End Guren Ichonose: Catastrophe At Sixteen 8

di You Asami, Takaya Kagami

4,90 €

NON C’È PIÙ TEMPO PER L’INCERTEZZA

L’ultimatum di Kureto ha messo Guren alle strette: se il giovane Ichinose non ucciderà Mahiru, suo padre verrà giustiziato.

A cosa attingerà il futuro tenente colonnello per trovare la forza di cui ha disperato bisogno?

Il Mio Dannato Rivale 5

di Hashigo Sakurabi

7,50 €

TRA RICATTI E DECISIONI DIFFICILI, L’AMORE TROVA SEMPRE UNA STRADA…

Takato ha preso una decisione: la relazione tra lui e Junta deve concludersi.

Quella maledetta fotografia ha messo in crisi non soltanto le carriere dei due attori, ma i loro stessi sentimenti.

Ce la faranno a restare lontani?

Nana & Kaoru: Black Label 4

di Ryuta Amazume

5,50 €

IL SEGUITO ESTREMO DI NANA & KAORU

Dopo aver sperimentato ogni pratica sadomaso, c’è una sola cosa che Sarashina non ha mai fatto con la donna da cui è stato stregato.

Avvolti dalle tenebre di una notte di mezza estate, per i due è il momento di oltrepassare l’ultimo confine.

Spice And Wolf Double Edition 2

di Keito Koume, Isuna Hasekura

12,90 €

NUOVA EDIZIONE PER LA TRASPOSIZIONE A FUMETTI DELLA SPLENDIDA SAGA DI SPICE AND WOLF

In questo numero si conclude l’avventura che vede Holo e Lawrence affrontare un pericoloso affare a Pazzio.

Subito dopo, i due protagonisti partiranno alla ricerca di nuove possibilità di guadagno…

Kaijin Reijoh 2

di Tetsuya Tashiro

7,50 €

IL NUOVO, SPASSOSO, VIOLENTISSIMO MANGA DEL DISEGNATORE DI AKAME GA KILL! Per difendere le avvenenti Reijoh dal male che le divora quando impugnano le reliquie di un efferato assassino, Asuma Sudo è pronto a combattere Thanatos…con tanto (e maniacale) Eros!

Asadora! 3

di Naoki Urasawa

7,50 €

MISTERI, MOSTRI, GIOIE E DOLORI NEL TERZO NUMERO DEL NUOVO MANGA DI NAOKI URASAWA

Tokyo, 1964. Ferve l’attesa per la XVIII edizione delle Olimpiadi, ma una diciassettenne, Asa Asada, vuole solo scoprire cos’è quella cosa che ha visto da bambina dopo il passaggio del tifone Isewan…

L’Immortale – Il Libro Dell’Era Bakumatsu 1

di Hiroaki Samura, Renji Takigawa, Ryu Suenobu

7,00 €

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA

L’alba di una nuova era sorge sul Giappone, con la riforma degli assetti governativi, l’apertura alle relazioni internazionali e una nuova generazione di guerrieri.

Il futuro avrà ancora bisogno della spada dell’Immortale.

Konosuba! This Wonderful World 1

di Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

4,90 €

DALLA LIGHT NOVEL CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO ANIME, LA FOLLIA DI UN’ECCITANTE COMMEDIA…

Kazuma è morto, ma invece di raggiungere il paradiso, accetta di vivere in un mondo fantasy.

Nella guerra contro Demon King sarà aiutato da una dea squattrinata, da una strega che può lanciare un solo incantesimo e da una paladina masochista…

Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito – Regenesis 1

di Tetsuo Hara, Buronson, Hiroyuki Yatsu, Hideki Tsuji

7,50 €

LA STORIA MILLENARIA DELLA DIVINA SCUOLA DI HOKUTO SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO CAPITOLO

Kenshiro dovrà lasciare Shanghai per trasferirsi in un’infernale Indonesia, dove troverà nuovi e terribili nemici, capaci di mettere in crisi anche un maestro di Hokuto.

Per fortuna qui di maestri ce ne saranno due…

Banana Fish 10

di Akimi Yoshida

18,00 €

L’INDIMENTICABILE EPILOGO DELL’OPERA DI AKIMI YOSHIDA

Dopo la chiusura dei conti con Golzine, Banana Fish e il destino, cos’è accaduto ad Ash Lynx e a Eiji?

Inoltre, in una preziosa serie di episodi autoconclusivi, importanti rivelazioni sul passato e sul futuro dei personaggi.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO

