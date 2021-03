Ogni anno, oltre ai Premi Oscar c’è anche la controparte: i Razzie Awards, che vanno a nominare i peggiori film degli ultimi 365 giorni. Venerdì è stato pubblicato l’elenco completo delle nomination per i Razzie Awards del 2021. Alcune nomination potevano essere più o meno prevedibili, ma ci sono state anche alcune sorprese, come diverse nomination per Wonder Woman 1984 (qui la nostra recensione).

Oltre alle molteplici nomination per Wonder Woman 1984, Robert Downey Jr. ha ottenuto un paio di candidature per il suo film Dolittle, uscito lo scorso gennaio.

Razzie Awards – tutte le nomination

Peggior Film

365 giorni

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Peggior attore

Robert Downey, Jr. – Dolittle

Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 giorni

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – La Missy sbagliata

Peggiore attrice

Anne Hathaway – Il suo ultimo desiderio, Le streghe

Katie Holmes – The Boy – La maledizione di Brahms, The Secret – La forza di sognare

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – La Missy sbagliata

Anna-Maria Sieklucka – 365 giorni

Peggiore attrice non protagonista

Glenn Close – Elegia americana

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Peggior attore non protagonista

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani (nel ruolo di se stesso) – Borat, Seguito di film cinema

Shia LaBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill e Survive the Night

Peggiore coppia

Maria Bakalova e Rudy Giuliani – Borat, Seguito di film cinema

Robert Downey Jr. e il suo accento “gallese” assolutamente poco convincente – Doolittle

Harrison Ford e quel cabe in CGI dall’aspetto totalmente fasullo – Il richiamo della foresta

Lauren Lapkus e David Spade – La Missy sbagliata

Adam Sandler e la sua stridente voce da sempliciotto – Hubie Halloween

Peggior regista

Charles Band – Tutti e 3 i film Barbie & Kendra

Barbara Bialowas e Tomasz Mandes – 365 giorni

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Elegia americana

Sia – Music

Peggior sceneggiatura

365 giorni

Tutti e 3 i film di Barbie e Kendra

Dolittle

Fantasy Island

Elegia americana

Peggior remake, Rip-Off o sequel

365 giorni (Remake polacco / Rip-Off di Cinquanta Sfumature di Grigio)

Dolittle (Remake)

Fantasy Island (Remake)

Hubie Halloween (Remake / Rip-Off di Ernesto e una spaventosa eredità)

Wonder Woman 1984 (Sequel)