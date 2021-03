Le uscite manga J-POP del 17 Marzo 2021 vedono la conclusione della stagione 3 di Killing Stalking con il volume 6 e la pubblicazione dei nuovi volumi di serie come Kingdom e Hell’s Paradise – Jigokuraku.

Di seguito tutte le uscite manga J-POP del 17 Marzo 2021; qui le novità annunciate sul numero 80 del catalogo Direct.

Dead Tube 15

Di Mikoto Yamaguchi, Touta Kitakawa

€ 6,00

Tra omicidi e imprese sempre più estreme: con un’esplosione di sesso e violenza, Dead Tube non smette di scioccare!

In questo nuovo gioco, la regola è di contribuire con un video caricato per ogni video visto e, chi trasgredisce, viene punito da “Happy Evangelist”.

Eno Yotsusaka si è appena ritrovata a vedere per sbaglio un video estremo di una sua cara amica, Tsubasa Bachika, e ora anche lei deve crearne uno…

Ecco il quindicesimo volume di Dead Tube, il sito in cui ogni crimine è concesso!