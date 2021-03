Nel marasma della battaglia di Onigashima una delle personalità che sta dando forte contributo alla causa dei samurai del Paese di Wano e dei pirati di Rufy è senz’altro Marco “La Fenice”, ex comandante della prima flotta di un certo Edward “Barbabianca” Newgate.

Attenzione l’articolo contiene spoiler suOne Piece 1006!

L’uomo, che possiede il potere del Frutto del Diavolo Avis Avis di tipo Zoo Zoo mitologico modello fenice, nel Capitolo 1006 di One Piece si è ritrovato a combattere non solo con una, ma ben due delle tre Superstar dell’Imperatore Kaido, ovvero Queen e King.

Marco, forte del suo potere, sta tenendo testa caparbiamente ai due dei soldati nemici più forti anch’essi proprietari di un Frutto del Diavolo devastante.

Dopo aver mandato a segno diversi attacchi corpo a corpo che feriscono King e Queen, vediamo però un Marco visibilmente affaticato dal momento che non è per nulla semplice affrontare due calamità del genere… con delle taglie da un milione ciascuno.

Pertanto, mentre la battaglia più difficoltosa procede, Marco spera nell’antidoto in creazione da Chopper per fermare il virus diffuso da Queen e che sta decimando gran parte degli alleati che dovrebbero invece combattere per spodestare i pirati delle Cento Bestie.

D’altro canto, è possibile che l’ex comandante potrebbe presto ricevere manforte non da un alleato, piuttosto da un rivale: Charlotte Perospero. Quest’ultimo, figlio di Big Mom, non digerisce l’alleanza con Kaido, pertanto, vedendo Marco affaticato, chissà che non decida di mettere da parte i rancori per un attacco amico.

Il Capitolo 1006 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1006 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 965 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece #97” – Edizioni Star Comics