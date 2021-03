Dopo aver annunciato che erano iniziate le trattative per raggiungere un accordo da 7,5 miliardi di dollari lo scorso settembre, Microsoft ha finalizzato l’acquisizione di ZeniMax Media questa settimana, il che significa che Bethesda e anche tutti gli studi di sua proprietà fanno ora parte del gruppo di Xbox Game Studios.

Come parte dell’accordo, Xbox ha annunciato che, a partire dal 12 marzo, 20 giochi Bethesda saranno disponibili su Game Pass per il divertimento degli abbonati, fornendo ai giocatori un vantaggio chiaro e tangibile di questa storica acquisizione sin dall’inizio.

Per essere ancor più precisi e a scanso di equivoci, diversi giochi Bethesda, tra cui, ad esempio, DOOM Eternal (di cui potete trovare qui la mia entusiastica recensione) e The Elder Scrolls V: Skyrim, sono già disponibili su Game Pass da mesi, ma sul totale di 20 giochi Bethesda disponibili per gli abbonati al servizio in continua crescita di Xbox, ben 12 sono aggiunte del tutto nuove.

Questa è davvero un’ottima occasione per recuperare, ma anche per rigiocare, alcuni titoli che hanno scritto la storia non solo di Bethesda, ma dell’intero mondo videoludico.

Procediamo quindi con un elenco dei 12 nuovi giochi Bethesda che potranno essere giocati, lo ricordiamo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio a pagamento Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass – tutti i 12 nuovi titoli Bethesda aggiunti alla collezione

Dishonored : disponibile su console, PC e cloud

: disponibile su console, PC e cloud DOOM , DOOM II , DOOM 3 e DOOM 64 : disponibili su console, PC e cloud

, , e : disponibili su console, PC e cloud The Elder Scrolls III e IV : disponibili su console e PC

e : disponibili su console e PC The Evil Within : disponibile su console, PC e cloud

: disponibile su console, PC e cloud Fallout 4 : disponibile su console, PC e cloud

: disponibile su console, PC e cloud Prey : disponibile su console, PC e cloud

: disponibile su console, PC e cloud Wolfenstein: The New Order And The Old Blood: disponibile su console, PC e cloud

Vi ricordo infine che tutti i giochi sopra elencati sono già fruibili dagli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

