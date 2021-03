L’arco narrativo del Paese di Wano si sta rivelando brutale e sanguinoso e pare che, coerentemente con gli aggettivi citati, una certa personalità legata a questo territorio, nonchè recente maestro di Rufy nell’apprendere l’Haki di Wano e compagno d’armi di Oden Kozuki, stia per uscire fuori dallo spettacolo.

Attenzione: l’articolo contiene spoiler su One Piece 1006!

Si sta parlando in questo caso dell’Onorevole Hyogoro dei Fiori, forte Samurai dell’era di Oden il quale ha fatto da maestro a Rufy quando erano prigionieri nella cava di Udon (Paese di Wano).

Hyogoro, come ultimo atto della sua vita, ha scelto di prendere parte alla feroce battaglia di Onigashima per spodestare Kaido dal totalitarismo oppressivo imposto sul Paese, e ci sta dando dentro con tutte le sue forze.

Tuttavia, nel corso della battaglia, una delle tre Superstar di Kaido, Queen, ha liberato un virus che, una volta inalato, fa evolvere le persone in un mostro di ghiaccio e una volta completata l’evoluzione si perde il controllo sino alla morte.

Hyogoro viene affetto dal virus, ma la spinta ricevuta dal corpo esterno gli dà l’adrenalina necessaria per il suo ultimo attacco violento, proveniente dai tempi d’oro, che ripulisce l’aria dai soldati nemici.

Parallelamente, il medico dei pirati di Rufy, Chopper, sta preparando l’antidoto contro il virus, ma deve far presto se non vuole vedere evoluti in Oni gran parte degli alleati.

Nel mentre Chopper lavora instancabilmente, la trasformazione di Hyogoro è quasi completa. Egli adesso desidera solo che i suoi compagni lo uccidano definitivamente per evitare che possa far del male alla gente che ha sempre amato.

Il Capitolo 1006, pertanto, si conclude con un alleato del vecchio guerriero intento a decapitarlo, ma gli occhi di Hoyogo sono pieni di gioia poichè ha vissuto senza rimpianti, ha contribuito al contrattacco contro Kaido e, soprattutto, ha visto un nuova alba rosea per il Paese di Wano.

E quindi le domande ora sono le seguenti: Hyogoro sta per lasciare il mondo dei vivi o farà in tempo Chopper a diffondere l’antidoto per salvare l’Onorevole samurai e gli altri prodigiosi alleati?

Il Capitolo 1006 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1006 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 965 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

