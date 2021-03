L’attore e regista Emilio Estevez ha dichiarato che Young Guns 3 è attualmente in fase di sviluppo dopo ben più di trent’anni dall’ultimo film.

Young Guns 3 – il ritorno di un classico degli anni ’80

Quando il primo film di Young Guns esordì, nei lontani anni ’80, ha subito conquistato il pubblico, grazie a un cast che includeva personaggi del calibro di Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips e, naturalmente, Emilio Estevez, nel ruolo del leggendario fuorilegge del vecchio West, Billy the Kid.

Young Guns segue la storia di un gruppo di giovani pistoleri che si ritrovano braccati dai dipendenti del ricco allevatore L.G. Murphy (il premio Oscar Jack Palance). Il film dà una vaga idea dei retroscena di Billy the Kid e, anche se i western non erano particolarmente popolari all’epoca dell’uscita del film, la sua potenza stellare contribuì a spingerlo alla ribalta.

Dopo aver incassato oltre 45 milioni di dollari con un budget di 13 milioni di dollari, il film ha avuto uno slancio più che sufficiente per meritare un sequel. Inoltre, l’interpretazione di Estevez di Billy the Kid era stato uno dei punti forti di Young Guns. Young Guns 2: Blaze of Glory arrivò nel 1990.

Nonostante il fallimento di Young Guns 2 nell’eguagliare il successo del primo film della serie, molti fan di Young Guns non hanno dimenticato i due film. È difficile sapere in che direzione potrebbe andare un terzo film, ma secondo Collider, Estevez ha confermato che Young Guns 3 è davvero in arrivo.

Estevez ha parlato del terzo film di Young Guns, dicendo:

Sì, è sicuramente in lavorazione. Guido molto e passo molto tempo nel Midwest, e la gente mi dice: “Non ti vediamo sullo schermo da un po’. Torna! Ci piacerebbe vederti di nuovo al cinema. Ci piacerebbe vederti interpretare Gordon Bombay. Ci piacerebbe vederti interpretare Billy the Kid”. Kid è un personaggio divertente da interpretare. Ci sono molte speculazioni su quello che è successo quella notte, nel 1881 a Fort Sumner, New Mexico. È morto? Non è morto? E così, ci sono un sacco di cose mitiche, storiche e anche alcune cose reali che possiamo esaminare, se vogliamo seriamente tornare a quel franchise.

Ricordo anche che Emilio Estevez recita nel ruolo iconico del leggendario allenatore Gordon Bombay in Stoffa da campioni – Cambio di gioco (The Mighty Ducks: Game Changers) di Disney+.

Compra il DVD di Young Guns