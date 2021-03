Qualche tempo fa, il Twitter ufficiale della serie anime tv Puella Magi Madoka Magica, aveva gettato i primi indizi di un nuovo progetto speciale, per commemorare il decimo anniversario della serie, dalla sua prima trasmissione lo scorso 7 gennaio 2011.

Ora, lo staff del progetto ha annunciato che si tratterà di un evento speciale e che si svolgerà il 25 aprile alla Chofu City Green Hall di Tokyo. Le attrici Aoi Yūki (Madoka Kaname), Chiwa Saito (Homura Akemi) e Emiri Katō (Kyubey) presenzieranno all’evento.

Questa l’illustrazione per il decimo anniversario creata dal direttore dell’animazione Junichirō Taniguchi:

L’evento sarà trasmesso anche in streaming sul servizio Stagecrowd mentre i biglietti per l’evento saranno messi in vendita a partire dal 17 aprile.

Ricordo che a gennaio, lo staff dell’anime aveva anche aperto un sito web per il 10° anniversario, con un logo speciale creato dal character designer Ume Aoki per commemorare il debutto dell’anime il 7 gennaio 2011. Il sito web contiene immagini celebrative di illustratori e creatori di manga.

Puella Magi Madoka Magica – l’anime

L’anime, noto con il nome di Madoka Magica, è stato creato grazie alla collaborazione del regista Akiyuki Shinbo, dello sceneggiatore Gen Urobuchi, del character designer originale Ume Aoki e del produttore Atsuhiro Iwakami noto anche come Magica Quartet.

La serie è stata animata da Shaft e trasmessa in Giappone il 7 gennaio 2011 tramite MBS, TBS e CBC. La serie si è conclusa nel marzo 2011 con un totale di 12 episodi di cui gli ultimi 2 episodi (episodi 11 e 12) sono stati ritardati a causa del terremoto di Tōhoku del 2011 e del disastro dello tsunami.

Una nuova serie anime tv basata sul gioco per smartphone Magia Record è stata annunciata il 1° settembre 2018. Originariamente prevista per il 2019, è stata ritardata a causa di un motivo non divulgato per poi essere presentata in anteprima il 4 gennaio 2020.

In Italia la serie animata originale di Madoka Magica è disponibile su Blu-ray Disc e DVD editi da Dynit e in streaming gratuito su VVVVID.

Dalla serie è stato tratta una trilogia di film nonché un manga omonimo, disegnato da Hanokage, pubblicato in tre tankōbon, ognuno con quattro capitoli e un secondo manga spin-off, intitolato Puella Magi Oriko Magica, scritto e disegnato da Kuroe Mura. Entrambi sono pubblicati dalla J-POP.

Acquista il DVD di Madoka Magica The Movie #01 – L’Inizio Della Storia