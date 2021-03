Jujutsu Kaisen è uno dei franchise (anime e manga) più amati di questo periodo.

Con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba giunto al termine e L’Attacco dei giganti a poche settimane dalla sua conclusione, Jujutsu Kaisen è intervenuto per alleviare il vuoto che queste due serie avrebbero lasciato nel cuore dei fan.

Ora, la stazione di Shibuya ha deciso di rendere omaggio a questa grande storia dell’occulto, dedicando dei magnifici murales ai personaggi più amati della serie!

Jujutsu Kaisen – i murales dedicati al manga

La stazione di Shibuya è una delle più frequentate di Tokyo, con cinque diverse linee ferroviarie e tre della metropolitana che convergono tutte nel nodo ferroviario. Si trova però nel bel mezzo del centro, dove lo spazio è prezioso. Per questo motivo, la maggior parte della stazione è costituita da lunghe gallerie che corrono per blocchi e blocchi sotto le strade della città.

Naturalmente, lunghe gallerie significano lunghe pareti e, una di esse è stata utilizzata come un’enorme tela per il gigantesco, incredibile murale dei personaggi dell’anime/manga Jujutsu Kaisen.

L’artwork è stato creato all’inizio di questo mese per commemorare l’uscita del 15° volume del manga Jujutsu Kaisen. Il murale si trova prendendo la grande scala vicino alla statua del cane Hachiko e poi seguendo le indicazioni per l’ingresso alla linea della metropolitana Fukutoshin, che alla fine porterà alla sala dove si potrà vedere l’opera sulla destra.

Oltre al muro, i personaggi sono stati disegnati anche sui pilastri in tutto il corridoio, rendendoli approssimativamente a grandezza naturale.

Il murale Jujutsu Kaisen sarà in mostra fino al 14 marzo.

A proposito di Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che ha debuttato il 2 ottobre. L’anime, composto da 24 episodi, e ormai in fase di chiusura, è trasmesso in Italia da Crunchyroll in contemporanea con il Giappone. Si parla di una possibile terza stagione ma nessuna notizia ufficiale è stata rivelata.

L’anime di Jujutsu Kaisen è arrivato primo in questa nuova edizione degli Anime Awards di Crunchyroll.

Acquista Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. Oscurità abbagliante