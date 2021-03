Evangelion 3.0+1.0, il quarto e ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion, è uscito nelle sale giapponesi l’8 marzo, dopo una lunga attesa dovuta al Covid-19 (il film avrebbe infatti dovuto debuttare lo scorso 27 giugno 2020).

Come ben sappiamo la durata del film è di più di due ore e mezza, quindi i fan potrebbero uscire dal cinema sentendosi piuttosto affamati. Quindi, perché non proporre alcune razioni di emergenza ufficiali di Evangelion?

Evangelion: cosa sono le Nerv-Designated Emergency Supplies

Prodotte da Forica Foods, le Nerv-Designated Emergency Supplies sono immaginate come le razioni che l’organizzazione quasi-governativa Nerv di Evangelion tiene immagazzinate per nutrire i cittadini di Tokyo-3 durante i disastri e le evacuazioni.

Le Nerv-Designated Emergency Supplies sono state lanciate sul mercato qualche tempo fa, ma fino ad ora erano disponibili solo tramite ordine online.

Per celebrare l’uscita di Evangelion 3.0+1.0, si è pensato di venderle direttamente nei cinema di tutto il Giappone. Sono disponibili cinque diversi piatti principali (manzo al curry, gyudon/ciotola di manzo, stufato di manzo, chukadon/maiale in stile cinese e verdure saltate in padella e bistecca di hamburger) e ognuno viene fornito anche con riso bianco, un cucchiaio e un tovagliolo di carta.

Ogni razione include anche un kit di riscaldamento, che permette di preparare il pasto senza utilizzare calore o acqua.

In precedenza, si doveva acquistare una confezione da cinque con uno di ogni tipo di pasto, ma ora è possibile acquistare razioni individuali, al prezzo di 1.400 yen (10,74 euro) ciascuna.

Le razioni hanno una durata di conservazione di tre anni e sei mesi, quindi potete prendervi il vostro tempo per gustarle.

Per maggiore convenienza si può anche scegliere di acquistare la confezione da 7.000 yen (53,72 euro ) composta da cinque pasti, chiamata N Carton.

Le razioni Eva, sia l’N Carton che i singoli pacchetti, possono essere acquistati online qui tramite Rakuten.

