Gwyneth Paltrow tornerebbe ad interpretare Pepper Potts

Con l’uscita di scena definitiva di Tony Stark e quindi di Iron Man alla fine di Avengers: Endgame, in molti si sono chiesti se avremmo mai rivisto Pepper Potts in uno dei prossimi progetti (Film o Serie TV) del Marvel Cinematic Universe.

Con tutta probabilità vedremo nel prossimo futuro la figlia e cioe: Morgan Stark, ma per quel che riguarda Pepper tutto rimane in dubbio. Gwyneth Paltrow adesso però non dice di no, a tornare nell’Universo Cinematografico Marvel.

Durante una recente intervista promozionale concessa a People, l’attrice ha discusso della possibilità di tornare nei panni di Pepper Potts in uno dei futuri progetti dei Marvel Studios, spiegando tuttavia che sarebbe disposta a tornare nel ruolo solo per dei semplici cameo e a condizione che le sue scene non richiedano più di due giorni per essere girate:

“Penso che se si trattasse di un ruolo piccolo da poter girare in uno o due giorni, ovviamente sarei disposta a farlo“.

L’attrice ha recitato in molti altri film dei Marvel Studios, inclusi la trilogia di Iron Man, The Avengers, Spider-Man: Homecoming ed entrambi gli ultimi Film sui vendicatori, Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame .

L’attrice ha avuto un ruolo relativamente minore nel franchise come partner di Tony Stark, ma uno dei momenti più eccitanti del suo personaggio è arrivato nella sua apparizione più recente. Durante il climax di Avengers: Endgame, Pepper Potts è apparsa sullo schermo indossando la tuta di Rescue per combattere Thanos.

Tuttavia, vedere la Paltrow nel suo costume e combattere al fianco di Tony Stark è stata un piacere per molti fan della serie e per l’attrice stessa. L’attrice aveva già detto che questa sarebbe stata la sua ultima apparizione importante nell’MCU, ma a questo punto, questi nuovi commenti indicano che c’è ancora una possibilità che possa tornare come Pepper Potts.

