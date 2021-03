Le teorie dei fan di WandaVision hanno fatto il giro del Mondo, e molte di esse si sono rivelate false o semplicemente coincidenze non programmate. Una delle teorie più diffuse circondava Mephisto, che era uno dei villain che i fan consideravano il grande cattivo della stagione a causa dei molti riferimenti al diavolo e al lato mistico oscuro dell’MCU.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DI WANDAVISION!

Ciò si è rivelato non essere però questo il caso, e durante una nuova intervista di Mashable con la showrunner di WandaVision, Jac Schaeffer, rivela perché Mephisto non è mai stato nello spettacolo. Quelle false piste erano del tutto involontarie, poiché Schaeffer dice di non aver mai sentito parlare di lui prima di quest’anno:

“Non c’è mai stata nessuna intenzione cosciente da parte mia di creare una falsa pista su Mephisto, perché non sapevo chi fosse Mephisto prima di iniziare la promozione di WandaVision. Perché abbiamo parlato così tanto del diavolo? Questa è una mera coincidenza. Non ne abbiamo mai parlato nelle nostre discussioni nella sceneggiatura. Era chiaro a tutti noi che il cattivo della storia era il dolore. E poi il villain esterno è Agatha. Quindi, come spettatrice e come amante della serie e dei personaggi, non desideravo nient’altro che questo.”

Questo fa parte di ciò che Schaeffer ama del Marvel Cinematic Universe.

Ma quello che rispetto della Marvel sono i continui ‘tornanti’. Pensi che stai guardando una cosa e poi ha il potenziale per essere qualcos’altro. Quindi Pietro è stato davvero divertente.

Per quanto riguarda Wanda, la rivedremo nel prossimo film di Doctor Strange intitolato ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, e come abbiamo potuto vedere alla fine di WandaVision, sembra che starà cercando i suoi figli, dove pensava fossero persi una volta che il suo mondo è andato in pezzi. C’è anche la Visione Bianca ancora la fuori che non viene mostrata alla fine, quindi la sua storia è tutt’altro che finita.

