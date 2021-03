Fra una settimana ci sarà il debutto su Disney+, e adesso sono emerse in rete le prime reazioni della critica su The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie dell’MCU con Anthony Mackie e Sebastian Stan protagonisti che promette grande azione.

Nell’attesa, alcuni giornalisti e varie testate internazionali hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier che, a quanto pare, avrà una durata di ben 47 minuti.

Qui in basso potete leggere le prime reazioni della stampa all’episodio con annessi tweet degli stessi:

Erik Davis di Fandango:

Sicuramente più cupo e drammatico all’inizio di quanto mi aspettassi (che è una buona cosa), ma include anche le migliori scene di Falcon che abbia visto finora. Buon mix di combattimenti e storia. Mi ha convinto e ne voglio vedere ancora.

I've watched the first episode of #TheFalconAndWinterSoldier & it's solid. Definitely more somber & dramatic at the start than I was expecting (which is a good thing), but also features the best Falcon action we've seen yet. Good mix of fights & story. I'm sold & hungry for more pic.twitter.com/5gZ9acB0Md — Erik Davis (@ErikDavis) March 12, 2021

Steven Weintraub di Collider:

la prima puntata di The Falcon and the Winter Soldier è ricca di azione come se stessi vedendo un film del MCU. Ma per me le parti migliori sono le scene che mostrano Bucky alle prese con il suo passato e Falcon nella sua vita post-blip. Grandi pollici in su.

The first episode of #TheFalconAndWinterSoldier is loaded with action that you’d expect to see in an MCU movie. But for me the best stuff were the quiet scenes that showed Bucky dealing with his past and Falcon trying to figure out his post-blip life. Big thumbs up. pic.twitter.com/LZeM45Eovf — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 12, 2021

Brandon Davis di ComicBook:

The Falcon and The Winter Soldier ha alcuni legami davvero toccanti con il Marvel Cinematic Universe e sono alcune delle mie parti preferite dell’Episodio 1. Riferimenti ad altri personaggi, le domande sugli Avengers, il punto di vista del mondo sugli eventi di Endgame… un divertente word building in stile MCU in scala ridotta.

#TheFalconAndTheWinterSoldier has some really touching ties to the MCU and those are some of my favorite parts of Episode 1. References to other characters, questions about the Avengers, the world's view of Endgame storylines… some small-scale, fun MCU world building. pic.twitter.com/EBIMYssqdO — BD (@BrandonDavisBD) March 12, 2021

Josh Horowitz infine rivela che:

probabilmente c’è più sviluppo di questi due personaggi in questi 45 minuti rispetto ai 10 film precedenti. Una grande portata con bei momenti del tipo “com’è davvero essere un supereroe?”. Mi ha convinto.

Oh hey I guess I can say I’ve seen the first episode of #FalconAndWinterSoldier? Probably more character development for these 2 characters in these 45 minutes than the previous 10 films. Big scale with some nice “what’s it REALLY like to be a superhero” moments. I’m in. — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) March 12, 2021

Non resta che aspettare fino a Venerdì prossimo e vedere a questo punto come reagirà il pubblico vero e proprio alla Serie TV. E voi che aspettative sullo Show? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e sui nostri canali Social.

Acquista il Funko Pop di Barone Zemo