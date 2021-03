Batman Reptilian è il titolo della nuova miniserie che uscirà a Giugno per la linea DC Black Label indirizzata a un pubblico di lettori adulti.

La miniserie si comporrà di sei albi da 32 pagine l’uno e vedrà all’opera il team creativo composto dallo scrittore Garth Ennis, noto per Preacher e The Boys ma che negli Anni 90 su Batman ha firmato la storia in tre parti Freakout per la serie Legends of the Dark Knight, e dall’illustratore Liam Sharp, autore della mini Batman/Wonder Woman.

Il primo numero uscirà nelle fumetterie degli Stati Uniti d’America il 22 Giugno 2021 con una copertina standard di Sharp, una variant firmata da Cully Hamner (Batman and The Signal) e una variant 1:25 a opera del maestro Bill Sienkiewicz (The Question: The Deaths of Vic Sage).

Batman Reptilian, i dettagli

Batman Reptilian cambierà la status quo di Gotham City per il quale le due creature più pericolose che si muovono nell’oscurità sono il Cavaliere Oscuro e Killer Croc.

DC Comics, infatti, presenta così la miniserie:

Gotham City è piena di creature assassine che seguono le ombre — sudici villain con impulsi omicida che incutono paura nei cuori di ogni uomo, donna e bambino nella città. Ma cosa incute paura nei cuori di coloro che terrorizzano la città? Era solito essere Batman, ma qualcosa di più terrorizzante di un semplice uomo ha iniziato a seguire le ombre — e cerca i cattivi di Gotham. Quanto feroce deve essere un mostro per tormentare i sogni dei mostri?

Batman Reptilian e non solo

A Giugno, insieme a Batman Reptilian, debutterà anche Batman The Adventures Continue Stagione 2 di Alan Burnett, Paul Dini, Ty Templeton e Monica Kubina.

La nuova stagione porterà nell’universo narrativo della serie animata degli Anni 90 l’antica leggenda di Gotham City della Corte dei Gufi, vista in Batman New 52 e nella serie tv Gotham.

