Planet Manga ha reso nota la data di uscita dei cofanetti di Berserk e de L’Attacco dei Giganti.

Il 18 Marzo 2021 torneranno sugli scaffali delle librerie i primi cofanetti pieni e debutteranno i secondi, sia pieni sia vuoti, di entrambe le serie.

Di seguito il post di annuncio pubblicato sulla pagina Facebook della casa editrice:

Planet Manga presenta così i cofanetti di Berserk:

Berserk Cofanetto 1

di Kentaro Miura

13×18, B., 224-240 pp., b/n • Euro 27,50

Euro 5,50 cofanetto vuoto

IRRESISTIBILI. FOLGORANTI.

LE AVVENTURE DEL GUERRIERO NERO HANNO CONQUISTATO LETTORI DI TUTTO IL MONDO…

Violenza e lirismo, colossale epicità e intime riflessioni…

Berserk è tutto questo e molto di più! I primi cinque volumi vengono raccolti in un cofanetto che sarà disponibile anche vuoto per permettere a chi li ha già di riporli in una confezione di pregio.