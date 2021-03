The Devil Below, il nuovo film del regista di Chernobyl Diaries – La mutazione Bradley Parker, è ora disponibile in sale selezionate e su piattaforme VOD. Parker sta promuovendo il suo nuovo film e il veterano degli effetti visivi sta anche rispondendo ad alcune domande su un progetto secondario su cui ha trascorso un po’ di tempo: The Batman di Matt Reeves, che reinventa il Cavaliere Oscuro come un eroe più giovane e meno esperto di quello che i recenti film DC avevano presentato con Ben Affleck, ma che ha imparato a gestire le sue abilità da detective in un modo raramente rappresentato nelle sue avventure in live action.

The Batman – le parole di Bradley Parker

Parker è stato aiuto regista del film The Batman, vale a dire che è stato direttore di un gruppo di registi che hanno girato in concomitanza con la prima unità di Reeves per ridurre i tempi di produzione. In genere, le seconde unità si concentrano su cose che non richiedono la presenza del cast principale.

Ecco cosa ha dichiarato Bradley Parker a Comic Book Movie:

“Ho finito di girare. Ho diretto la seconda unità di Chicago. È stato un vero spasso. Di nuovo, viene riprodotto in una sandbox molto, molto più grande di The Devil Below, ma si applicano molte delle stesse tecniche e idee. Adoro fare sia film giganti che piccoli film. Sono tutti divertenti, ma ho sempre amato lavorare con Matt Reeves, e questo è un altro progetto, come Loki, che sarà incredibile. Sono entrambi progetti fenomenali“.

Il riferimento a Loki, la serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe che debutterà entro la fine dell’anno su Disney +, è stato fatto perché Parker è il supervisore degli effetti visivi della serie, un ruolo che ha ricoperto in progetti precedenti come Blood Story, Jingle Jangle: A Christmas Story e Ad Astra.

Inoltre, probabilmente non sorprende che Parker abbia già concluso il suo lavoro su The Batman di Reeve, dal momento che i report di febbraio suggerivano che il progetto si sarebbe concluso questo mese. I lavori si sono interrotti a metà produzione a causa della pandemia da COVID-19, e poi ulteriormente ritardata quando la star Robert Pattinson è risultata positiva al virus.

Pattinson interpreta Cavaliere Oscuro nel nuovo film che include nel cast anche Paul Dano nei panni dell’Enigmista, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, John Turturro come Carmine Falcone, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, Peter Sarsgaard nel ruolo di Gil Colson, Jayme Lawson come la candidata sindaco Bella Reál e Andy Serkis nel ruolo di Alfred.

The Batman dovrebbe essere proiettato nelle sale il 4 marzo 2022.

