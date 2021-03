My Hero Academia 5 è quasi pronto per il suo attesissimo debutto televisivo e i fan dell’opera di Kohei Horikoshi e della sua trasposizione animata a cura di Studio Bones sono giustamente esaltati per il grande ritorno sui piccoli schermi di questa amatissima serie di genere shonen di combattimento.

Nel caso in cui ancora non doveste saperlo, My Hero Academia 5 andrà finalmente in onda tra poche settimane, e questa nuova stagione promette di introdurre un nuovo aspetto di One For All, un Quirk decisamente atipico, poiché può essere ceduto da un utente all’altro, e di cui ancora non sappiamo molte cose. Ora, sono arrivate alcune nuove informazioni su My Hero Academia 5, le quali confermano che anche questa stagione non si discosterà dalla struttura delle stagioni precedenti.

My Hero Academia 5 – le nuove informazioni sull’Episodio 0

Se pensavate di poter sfuggire a un episodio di riepilogo questa volta, resterete forse delusi: My Hero Academia 5 inizierà infatti con un Episodio 0 di riepilogo, come potete leggere nel post su Twitter che trovate qui di seguito:

My Hero Academia Season 5 Episode 0 starts on March 27, for episode 1, we will have to wait until April 3! ✨More: https://t.co/atRFpDxcnB pic.twitter.com/WwsBO9IIfm — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) March 11, 2021

“My Hero Academia Stagione 5 Episodio 0 inizia il 27 marzo, per l’episodio 1, dovremo aspettare fino al 3 aprile!“.

Secondo il report di animetv_jp, My Hero Academia 5 inizierà con l’episodio 0 di riepilogo. La premiere andrà in onda il 27 marzo come previsto, ma il primo episodio della quinta stagione debutterà il 3 aprile.

Mentre alcuni fan potrebbero storcere un po’ il naso al pensiero di un episodio di riepilogo, questi recap sono in realtà estremamente utili per un pubblico occasionale. My Hero Academia ha ormai all’attivo un buon numero di episodi, quindi è facile dimenticare dove si è interrotta la stagione precedente.

Questo vale anche per i lettori del manga, che potrebbero aver bisogno di un rapido aggiornamento sul punto in cui la serie si è interrotta. Ma se davvero non sopportate il pensiero di guardare un riassunto potete scegliere di iniziare a guardare My Hero Academia 5 direttamente dal 3 aprile.

