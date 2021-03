Sono passati dieci anni da quando il grande terremoto del Giappone orientale ha devastato diverse città della regione di Tohoku, tra cui Shichigahama nella prefettura di Miyagi. Per non dimenticare, la città ha deciso di creare un anime basato sui ricordi dei suoi cittadini.

Shichigahama de Mitsuketa – un anime per non dimenticare

Era l’11 marzo del 2011 quando questa città di mare è stata colpita da uno tsunami alto 10 metri che ha raggiunto oltre due chilometri nell’entroterra, spargendo detriti, inondando il 95% delle risaie e spazzando via la maggior parte delle case e degli edifici di Shobutahama, Hanabuchihama e altri quartieri costieri.

La città ha riportato 6.143 feriti e 111 morti, un numero inferiore a quello di altre aree, dato che la maggior parte dei residenti è stata in grado di fuggire su terreni più alti. Più di 4.000 persone sono state evacuate nei rifugi vicini, e tre mesi dopo, i residenti che avevano perso le loro case, sono stati trasferiti in alloggi temporanei.

Ora, a dieci anni dal disastro, la città ha deciso di raccontare quel tragico giorno attraverso un anime di 20 minuti intitolato Shichigahama de Mitsuketa (L’ho trovato in Shichigahama), incentrato su un gruppo di giovani amici che affrontano il disastro così come è avvenuto e creato grazie alle testimonianze reali dei sopravvissuti della città.

All’inizio dell’anime ci viene presentata Yayoi, una studentessa di prima media che si è appena trasferita da Tokyo a Shichigahama. Essendo arrivata da poco in città, Yayoi non prende sul serio l’allarme tsunami, così quando questo viene trasmesso dagli altoparlanti e tutti si precipitano in alto, un ragazzo di nome Kaito le corre incontro, la prende per mano e la conduce al punto di evacuazione.

Vengono accolti dagli amici di Kaito, Michiru, Nagi e Minato, a cui Yayoi spiega che non si era preoccupata dell’allarme tsunami di soli 50 centimetri.

Dopo averle detto che tutti gli allarmi tsunami dovrebbero essere sempre presi sul serio, decidono di aiutarla a conoscere la città portandola a fare un giro, il che porta all’incontro con un turista straniero e a una visita all’azienda di famiglia di Kaito che produce nori.

Andiamo avanti fino all’11 marzo 2011, quando Kaito, Nagi e Yayoi sono seduti in riva al mare dopo aver partecipato alla cerimonia di diploma della loro scuola media. È allora che il terremoto colpisce, costringendo Kaito ad alzarsi in piedi mentre l’enorme scossa continua per circa 40 secondi.

Kaito dice che hanno bisogno di allontanarsi dal mare, così non appena la forte scossa si placa, il trio corre verso il punto di evacuazione insieme ad altri residenti, mentre la terra continua a tremare con forti scosse di assestamento.

L’avviso emesso dagli altoparlanti informa tutti che l’altezza prevista dello tsunami è di dieci metri, e così gli amici prendono la decisione di dirigersi verso un terreno ancora più alto, così come è accaduto nella vita reale: molti residenti hanno infatti superato i punti di evacuazione e si sono spostati in alto, una mossa che alla fine ha salvato molte vite nella città.

Dopo lo tsunami, gli amici passano il loro tempo in un rifugio di evacuazione, contando sulle forniture di emergenza fornite loro e chiedendosi cosa succederà alle loro case. Tre mesi dopo, vediamo Yayoi e i suoi genitori sistemati in alloggi temporanei, con Yayoi che non può più vedere i suoi amici perché sono stati tutti divisi in zone diverse.

Il padre di Yayoi li informa che i funzionari del municipio hanno detto che le persone non saranno in grado di ricostruire le loro case nei luoghi originali, quindi li riporta tutti a vivere a Tokyo. Alla fine dell’anime, sono passati dieci anni e Yayoi torna finalmente a Shichigahama, dove incontra i suoi amici e vede una città nuova di zecca, molto diversa da quella che ha lasciato dieci anni prima.

Per quanto riguarda il cast, a interpretare i ruoli dei personaggi principali Yayoi, Nagi, Michiru e Minato sono, rispettivamente, i doppiatori Ayaka Nanase, Shiori Tamada, Minami Kurisaka e Mark Ishii. A dare voce a Kaito è la 58enne Noriko Hidaka, che ha recitato nel ruolo di Minami Asakura in Touch e nel ruolo di Satsuki ne Il mio vicino Totoro.

Il sindaco di Shichigahama, Kaoru Terasawa, ha doppiato il ruolo del preside della scuola nell’anime, che è stato prodotto da Jichidai Anime, e il personale del municipio è intervenuto come comparse. Shichigahama ha ricevuto i crediti di scrittura.

Questo è sicuramente un modo appropriato per conoscere la storia della città e rendere omaggio alla forza dei suoi residenti. Un modo unico per non dimenticare.

Potete guardare l’anime cliccando qui.

Compra il libro: Svelare il Giappone