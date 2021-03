My Hero Academia tornerà con la quinta stagione del suo anime alla fine di questo mese, e la linea di abbigliamento del cantautore e produttore discografico Pharrell Williams, “ICECREAM”, è pronta per mettere presto in commercio nuovi capi di abbigliamento ispirati ad alcuni dei più grandi eroi del franchise shonen creato da Kohei Horikoshi.

Ora il franchise sta vivendo un periodo molto denso di eventi: come già detto in precedenza, la serie di animazione di My Hero Academia sta per fare il suo ritorno sui piccoli schermi, mentre il manga sta attualmente affrontando tutte le conseguenze che sono derivate dalla conclusione del precedente arco narrativo; inoltre, un terzo lungometraggio uscirà quest’estate. Per tutte queste ragioni, il 2021 si preannuncia come uno degli anni più importanti nella storia dell’intero franchise di My Hero Academia.

My Hero Academia – la collaborazione con Pharrell Williams

La linea di abbigliamento di Pharrell Williams comprende personaggi molto amati e conosciuti di My Hero Academia, personaggi del calibro di Midoriya, Red Riot, Bakugo, Uravity e Todoroki Shoto.

L’account Instagram ufficiale della linea di abbigliamento di Pharrell Williams ha condiviso il primo sguardo a questa unione tra il cantautore e produttore e il franchise shonen di grande successo creato da Kohei Horikoshi che continua a stupire i fan con la sua azione così frenetica, sia nel manga che nell’anime a cura di Studio Bones:

Pharrell Williams non è l’unica celebrità che ha creato abiti per sfruttare la popolarità di specifici franchise di anime: ad esempio, l’attore Michael B. Jordan ha creato una linea di moda che ha portato non solo i fan di manga e anime, ma anche i non appassionati nel mondo del Villaggio Nascosto della Foglia, ambientazione principale e luogo di nascita di Naruto. Anche Megan Thee Stallion ha aiutato a promuovere la linea di abbigliamento, ed è stato sicuramente un successo per tutte le parti coinvolte quando si è trattato di diffondere la consapevolezza di tutto ciò che riguarda Naruto.

