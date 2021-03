Immortals Fenyx Rising: Miti del Regno d’Oriente è in uscita questo 25 marzo. Il primo DLC Una Nuova Divinità era giunto a fine gennaio 2021 e ora è il turno di questo Miti del Regno d’Oriente. Si potrà esplorare una nuova regione (come sempre open world), incontrare nuovi personaggi e combattere nuovi tipi di nemici e mostri. Come si intuisce dal titolo, l’espansione è ispirata alla mitologia cinese.

La sinossi del DLC recita: “Affronta una storia tutta nuova ispirata alla mitologia cinese, dove nei panni di un nuovo eroe incontrerai nuovi dei e combatterai mostri esotici in una terra lontana”. Questa nuova espansione non può essere che un qualcosa di positivo per un gioco in crescita di fama come Immortals Fenyx Rising, che si è subito ritagliato una fetta di spazio tra i giocatori.

Il DLC sarà inoltre introdotto tramite una quest a cui tutti i giocatori potranno partecipare, per poi dover comprare l’intero pacchetto nel caso vogliano procedere. Ricordiamo comunque che Miti del Regno d’Oriente è solo uno dei DLC previsti per questo gioco e ci si aspetta che entro la fine del 2021 ne arrivino altri.

Immortals Fenyx Rising – una perla inattesa

Immortal Fenyx Rising è stato un vero fulmine a ciel sereno. Dopo aver sbalordito critica e utenza, continua a proporre nuove aggiunte al già rodato sistema di gioco e all’ambientazione. Il titolo si propone come un gioco fortemente ispirato al celeberrimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sviluppato da Ubisoft Quebec, il gioco è attualmente disponibile per una grande varietà di console: PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Google Stadia, Xbox One e anche Xbox Series X ed è uscito ufficialmente il 3 dicembre 2020.

Voi avete giocato a Immortals Fenyx Rising e alla sua espansione? Cosa ne pensate?

Acquista subito Immortals Fenyx Rising Limited Edition per PS4 a questo indirizzo!