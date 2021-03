Un’immagine su un post ufficiale di Xbox Wire sugli aggiornamenti al Microsoft Store indica che Batman: Arkham Knight potrebbe ricevere un aggiornamento di nuova generazione per Xbox Series X/S. Essendo un titolo di quasi sei anni fa, Batman: Arkham Knight trarrebbe sicuramente vantaggio da una risoluzione delle immagini in 4K e la capacità di supportare anche i 60 FPS.

Finora, sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S hanno consentito a un vasto numero di titoli last-gen di raggiungere il loro pieno potenziale: Overwatch ha recentemente ricevuto un aggiornamento per Xbox Serie X/S, ad esempio, che offre tre diverse modalità per le impostazioni grafiche: Risoluzione, Bilanciato e Framerate.

Batman: Arkham Knight – il post di Xbox Wire

Un post su Xbox Wire riguardante i miglioramenti al Microsoft Store su Xbox e all’app Xbox Game Pass presenta un’immagine interessante. Si tratta i uno screenshot dell’interfaccia dello store, in cui un’icona quadrata vicino al centro mostra la box art di Batman: Arkham Knight. Nella parte inferiore di tale icona si trovano due etichette bianche: una dedicata a Game Pass, l’altra per un aggiornamento per Xbox Series X/S. È logico, quindi, pensare che un aggiornamento di nuova generazione per Arkham Knight potrebbe essere in arrivo, sebbene Microsoft e WB Games non lo abbiano confermato.

Come accennato in precedenza, i miglioramenti grafici e delle prestazioni per Batman: Arkham Knight sarebbero molto apprezzati dai fan. Il rivoluzionario sistema di combattimento in free flow che gira a 60 fotogrammi al secondo senza dubbio fornirebbe la scusa perfetta per tornare nelle strade di Gotham. Ma, al momento, non c’è modo di sapere se un tale aggiornamento sia reale o meno. È possibile che l’immagine di Microsoft Store sia semplicemente intesa come un esempio di ciò che i miglioramenti del negozio online hanno da offrire.

Fortunatamente, l’attesa per esplorare una versione aggiornata di Gotham potrebbe presto finire: Gotham Knights potrebbe arrivare nel giugno 2021, sebbene una data di uscita ufficiale non sia ancora stata rivelata.

Batman: Arkham Knight è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Acquistate Batman Arkham Knight – Game Of The Year Edition per PlayStation 4 QUI!