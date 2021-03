Wonder Woman è una delle supereroine più conosciute e amate dei comics, e per celebrare degnamente i suoi 80 anni DC Comics ha creato una nuova serie cromaticamente incentrata sull’uso dei colori nero e oro.

Wonder Woman: Black and Gold – il nuovo comic celebrativo

Wonder Woman: Black and Gold è un altro progetto che celebra l’ottantesimo anniversario di Wonder Woman. Si tratta di una serie limitata che debutterà il 22 giugno ed è la più recente antologia DC che gioca su una tavolozza a due colori.

Wonder Woman: Black and Gold vede come protagonista uno dei più importanti supereroi dei fumetti (e la più grande supereroina, senza ombra di dubbio) in storie rese esclusivamente con i colori nero e oro (e un po’ di bianco, ovviamente).

Wonder Woman: Black and Gold sarà composto da 6 numeri in totale e seguirà due generazioni di titoli come Batman: Black and White e la più recente serie Superman: Red and Blue, che debutterà a marzo.

Secondo DC, la scelta dell’oro è in onore del suo “famoso lazo“.

Wonder Woman: Black and Gold # 1 presenta copertine di Jen Bartel, Ramona Fradon, Yanick Paquette e Joshua Middleton.

Guardate tutte e quattro le copertine nella galleria qui di seguito:

Il primo numero di 40 pagine presenta una storia dello scrittore John Arcudi e dell’artista Ryan Sook che

“ci mostrano la grazia che l’immortalità garantisce a un eroe“.

La scrittrice della serie di Wonder Woman Becky Cloonan (che ha prestato la sua opera anche come disegnatrice)

“intreccia una storia da brivido sull’arma più preziosa di Diana contro l’oscurità“.

Amy Reeder scrive e disegna una storia che

“ci riporta all’età dell’oro per un divertente gioco con Etta Candy“.

Lo scrittore AJ Mendez Brooks e l’artista Ming Doyle

“si recano a Themyscira per una tesa riunione di famiglia“.

E infine, la scrittrice Nadia Shammas e l’artista Morgan Beem

“ci mostrano una storia dei fallimenti passati di Diana tornati a perseguitarla“.

