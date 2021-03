La produzione della serie televisiva spinoff di The Boys sta per essere ordinata ufficialmente su Amazon, e ora sappiamo i nomi di due delle nuove attrici protagoniste della serie.

The Boys – le nuove attrici dello spinoff

Jaz Sinclair (Le terrificanti avventure di Sabrina) e Lizze Broadway (Here and Now – Una famiglia americana) sono state scelte per i ruoli principali della serie, come ha confermato THR.

Ecco la descrizione ufficiale della nuova serie spinoff di The Boys:

“Ambientata nell’unico college americano esclusivamente per giovani supereroi adulti (e gestito da Vought International), la serie senza titolo è descritta come uno spettacolo irriverente e classificato come R che esplora le vite di Supereroi competitivi e ormonali mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, essendo in competizione per accaparrarsi i migliori contratti nelle migliori città. In parte serie universitaria, in parte Hunger Games – con tutto il cuore, la satira e volgarità di The Boys“.

The Boys è una serie sui generis, poiché analizza il mondo dei supereroi da una prospettiva inedita e irriverente, pur restando una serie drammatica, ed è stata un grande successo per Amazon, che ha scelto di realizzarne una terza stagione mesi prima che la seconda fosse presentata in anteprima, lo scorso ottobre.

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke sarà anche il produttore esecutivo dello spinoff, mentre lo scrittore e produttore esecutivo di The Boys Craig Rosenberg sarà lo showrunner. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis e Darick Robertson saranno anche i produttori esecutivi. I co-produttori esecutivi della serie sono Sarah Carbiener, Erica Rosbe, Aisha Porter-Christie, Judalina Neira, Zak Schwartz.

La terza stagione di The Boys è attualmente in produzione a Toronto, ma al momento non sappiamo ancora quando andrà in onda.

