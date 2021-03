Halo Infinite è stato l’oggetto di un lungo streaming avvenuto sul canale YouTube “HALO”, in cui 343 Studios ha parlato apertamente di tantissime novità e contenuti che possiamo aspettarci dalla loro ultima fatica. Ecco tutto ciò che abbiamo quindi scoperto durante la live.

Prima di tutto 343 Studios ha detto che lo Zeta Halo (l’ambientazione di Halo Infinite) sarà renderizzato in 3D e avrà anche delle eclissi quando il sole passerà alle sue spalle. Zeta Halo sarà inoltre visitabile e potranno anche gettare giù i nemici. La storia principale e le missioni secondarie saranno in qualsiasi momento interscambiabili nelle priorità dei giocatori, dando così una certa libertà all’approccio generale.

Un’altra cosa di cui si è discusso sono le condizioni atmosferiche. Il gioco avrà vento, nebbia, tempeste, neve e un ciclo giorno e notte. Master Chief non potrà imbracciare due armi (come accadeva in Halo 2), né ci sarà fauna ostile (come già avevamo appurato). Sarà possibile migliorare l’equipaggiamento e forse questa opzione sarà presente anche nelle partite personalizzate.

In seguito alle critiche ricevute ad agosto, lo studio ha anche riveduto da capo la veste grafica. Questo dovrebbe placare gli animi e dare una reale esperienza next gen a tutti coloro che avevamo lamentato uno scarso impatto grafico vedendo il gioco per la prima volta.

Halo Infinite potrebbe arrivare nel 2021?

La data di uscita di Halo Infinite non è ancora chiara. Si pensa che potrebbe uscire entro quest’anno per Xbox Series X/S e anche ovviamente per PC. Attenderemo ulteriori novità da parte di 343 Studios, il team che, dalla dipartita di Bungie, cura adesso la saga di Halo.

Halo Infinite sarebbe dovuto uscire lo scorso novembre in concomitanza con il lancio sul mercato di Xbox Series X/S, ma è stato ritardato a seguito di un’accoglienza negativa alla prima rivelazione del gioco. Fino a questo punto, 343 non ha condiviso molto sulla storia del titolo, il che ha fatto sì che le persone si chiedessero se il gioco devierà dal controverso Halo 5.

Halo 5 Guardians Edizione Standard per Xbox One