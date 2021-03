Crash Bandicoot 4 è giunto su PS5 con una versione appositamente pensata per la next-gen di Sony. Ecco che dunque vi proponiamo la comparazione in un video realizzato da Gamespot, che illustra le migliorie tecniche. La prima grande miglioria che si nota, e anche la più ovvia e attesa, sono i tempi di caricamento: a fronte dei 16 secondi di PS4 Pro solo per far partire il gioco, la versione PS5, nello stesso arco di tempo, è già quasi alla fine dei titoli di testa, mentre nel giro di 40 secondi è già sul menu principale, contro i quasi 53 secondi della versione old gen.

Ma com’è ovvio ciò che interessa all’utenza PS5 è il salto grafico. Il cambiamento più evidente risulta essere l’illuminazione generale e la risoluzione del titolo, che viaggia inoltre ad una fluidità maggiore. PS4 Pro, pur difendendosi bene ed essendo una versione della console di tutto rispetto, semplicemente non raggiunge la fluidità di PS5.

Crash Bandicoot 4, pur non rivoluzionando ciò che già sapevamo della nuova console PS5, si mostra come una versione sicuramente notevole e apprezzata del platform che avevamo già giocato in precedenza. A voi il resto del video per trarre le vostre conclusioni sulle due versioni!

Crash Bandicoot 4 da oggi anche su Nintendo Switch

Activision ha pubblicato Crash Bandicoot 4: It’s About Time anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Il gioco è disponibile da oggi 12 marzo 2021 sia come scheda di gioco, sia come download digitale sul Nintendo eShop al prezzo di 49,99€.

Il gioco è stato pubblicato per la prima volta su PS4 e Xbox One il 2 ottobre 2020 e ha da subito riscosso un ottimo successo commerciale e di critica. Ora che anche la versione Switch è uscita sono in tanti a chiedersi quale sarà il futuro per questa serie così iconica.

