Batman The Adventures Continue proseguirà con una seconda stagione che debutterà a Maggio in digitale e a Giugno in cartaceo.

La seconda stagione verrà scritta da Alan Burnett e Paul Dini, autori dell’acclamata serie animata di Batman degli Anni 90, illustrata da Ty Templeton, artista canadese già responsabile di comics basati sulla serie animata, e colorata da Monica Kubina.

Lo stesso team creativo, in definitiva, che si è occupato della prima stagione composta da otto albetti pubblicati tra Aprile 2020 e Gennaio 2021.

Batman The Adventures Continue – un’antica leggenda di Gotham City

La seconda stagione di Batman The Adventures Continue ruoterà intorno l’antica leggenda di Gotham City della Corte dei Gufi, che i lettori della serie regolare di Batman hanno già incontrato in occasione dell’acclamata gestione di Scott Snyder e Greg Capullo.

La nuova stagione viene così presentata da DC Comics:

Gotham City sta cambiando. Dopo che il sindaco Hill è stato ucciso da un misterioso assalitore, Batman si mette sulle tracce di un antico ordine a lungo sepolto sotto le strade di Gotham: la Corte dei Gufi. Ma cosa ha da guadagnare questo gruppo dalla morte del sindaco Hill…e come può Deadman aiutare il Cavaliere Oscuro? Gli indizi guideranno Batman verso un’antica leggenda di Gotham City? Chi oltre a Boston Brand si materializzerà in questa nuova stagione di Batman: The Adventures Continue?

Batman The Adventures Continue Stagione 2 arriverà nelle fumetterie degli Stati Uniti il 1 Giugno 2021 con una copertina illustrata da Riley Rossmo e una variant in cartoncino firmata da Andrew MacLean.

La pubblicazione cartacea sarà anticipata dalla serializzazione digitale su alcune piattaforme dedicate a partire dal 6 Maggio 2021 con capitoli dalla periodicità quindicinale.

Di seguito la copertina del numero 1 e alcune tavole di anteprima:

Restando in tema di fumetti crossmediali sul Cavaliere Oscuro, ricordiamo che in Estate debutterà Batman ’89 — maxiserie ambientata nella continuity dei film di Tim Burton.

