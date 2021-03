Pokémon GO offre la possibilità di ottenere alcuni oggetti del tutto gratuiti se si porta un amico nel gioco. Invitando quindi un giocatore tramite un nuovo sistema di invito, oppure riprendendo a giocare dopo un lungo periodo di pausa, si avrà diritto ad incontri Pokémon, caramelle rare, incubatori e altri oggetti non meglio specificati.

L’offerta è allettante specialmente per chi desidera rispolverare un po’ Pokémon GO e per chi vuole invece approcciarsi per la prima volta, ottenendo delle ricompense gratuite grazie all’invito amico. Per il momento il nuovo sistema per invitare persone nel gioco debutterà solo in Australia, ma si crede che arriverà, lungo il corso dell’anno, in tutto il resto del mondo.

Chissà, potrebbe davvero essere un buon pretesto per riprendere in mano Pokémon GO.

Pokémon GO e i piani di Game Freak per il 2021

Proprio alcune settimane fa, durante un evento live, sono stati annunciati i remake di Pokémon Diamante e Perla, con il titolo di Diamante Lucente e Perla Splendente. I giochi sono attesi su Nintendo Switch e mostrano chiaramente come Nintendo e Game Freak abbiano intenzione di continuare con la linea di pubblicazione che li ha sempre contraddistinti.

Ricordiamo che i capitoli originari di Diamante e Perla sono usciti per Nintendo DS nell’ormai lontano 2006, approdando poi al di fuori del Giappone a partire dal 2007. Diamante introduceva la quarta generazione di Pokémon e al contempo erano presenti ben 14 leggendari. Diamante e Perla introducevano anche il Wi-Fi per la prima volta, permettendo lo scambio di Pokémon tra un DS e l’altro, rendendo possibile giocare anche tramite internet. Il servizio ha avuto un tale successo che ha portato la compagnia a mantenere attivo il servizio fino al maggio del 2014.

Pokémon GO sta continuando ad avere un grande successo in patria e dal suo lancio di cinque anni fa ha continuato a mantenere un numero di utenza piuttosto elevato. Voi ci state ancora giocando?

