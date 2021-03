Per celebrare la fine del franchise di Evangelion, sul Tokyo Skytree, la struttura più alta del Giappone, è stata installata una gigantesca arma anti Angeli, la Lancia di Longinus.

Evangelion – la riproduzione della Lancia di Longinus

Evangelion 3.0+1.0, il quarto e ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion, è uscito nelle sale giapponesi l’8 marzo, dopo una lunga attesa dovuta al Covid-19. (il film avrebbe infatti dovuto debuttare lo scorso 27 giugno 2020).

Per celebrare quindi l’uscita del film, che segna così la fine del franchise Evangelion, accanto al Tokyo Skytree è stata ricreata la famosa Lancia di Longinus.

Come i fan di Evangelion sapranno bene, la Lancia di Longinus è una grande lancia conficcata nel corpo di Lilith, il secondo angelo (conservato nei sotterranei della Nerv).

L’idea dietro questa lancia si ispira a quella usata dal legionario romano identificato nella tradizione apocrifa come Longino per trafiggere il costato di Gesù durante la crocifissione. In seguito all’attacco di Arael, la lancia viene tolta dal costato di Lilith, ponendo inizio alla sua rigenerazione.

Ma perché la Lancia è stata riprodotta proprio vicino al Tokyo Skytree?

Semplice. A dicembre è partito l’Evangelion Tokyo Skytree Project, per celebrare l’imminente uscita di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, che all’epoca era proprio dietro l’angolo con la data di apertura prevista per il 23 gennaio. T

uttavia, le precauzioni per il Coronavirus hanno fatto ritardare l’uscita del film fino all’8 marzo, e con l’Evangelion Tokyo Skytree Project originariamente previsto per terminare il 31 marzo, questo non ha dato ai fan molto tempo per venire a godersi le decorazioni speciali dello Skytree a tema Evangelion e i vari display dopo aver visto il film. Così è stata presa la decisione di estendere il progetto Evangelion Tokyo Skytree, e anche di dargli alcune nuove attrazioni, tra cui l’installazione della Lancia di Longinus.

Inoltre, lo Skytree sarà illuminato con i colori di Evangelion Unit-01, 00, 02, Mark.06, e Unit-08 nelle serate del 19, 20 e 21 marzo.

Dato poi che la Lancia di Longinus si trova nella piazza Sky Arena al quarto piano del centro di intrattenimento Skytree Town, l’attrazione si può vedere gratuitamente, senza che sia necessario l’ingresso alla torre stessa.

L’Evangelion Tokyo Skytree Project durerà fino al 31 maggio.

