Black Panther II dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l’assenza di Chadwick Boseman, e il regista Ryan Coogler ha ora ammesso che è molto difficile lavorare al sequel senza di lui.

Il regista, durante il podcast Jamele Hill Is Unbothered, ha parlato della complicata situazione legata alla morte della star all’età di 43 anni dopo una lunga malattia.

Anche se il film entrerà in produzione quest’estate, Coogler ha ammesso che dal suo punto di vista non è facile lavorare alla sceneggiatura del cinecomic dei Marvel Studios dopo l’inaspettata scomparsa di Chadwick Boseman:

“Sto ancora affrontando il lutto. Una cosa che ho imparato durante il periodo, breve o lungo, che ho trascorso su questa Terra è che è davvero difficile avere una prospettiva su qualcosa mentre la stai affrontando“. È una delle cose più profonde che abbia mai vissuto nella mia vita, dover far parte di questo progetto e continuare a lavorarci senza questa persona in particolare. [Chadwick Boseman] era la colla che teneva tutto assieme.

Coogler ha poi proseguito dicendo:

“Detto questo, si ha una vita professionale e una personale. Quando lavori a qualcosa che ami, queste cose si mescolano tra loro e si uniscono, giusto? Sto cercando di trovare un equilibrio tra vita e lavoro, ma non sono ancora arrivato a quel punto, quindi si tratta, indubbiamente, della cosa più difficile che io abbia fatto nella mia vita professionale. Fa male e fa soffrire, ma al tempo stesso mi dà un’incredibile motivazione“.

Disney, ultimamente, ha annunciato di non voler sostituire Chadwick Boseman con un altro attore e di non volerlo ricreare in CGI.

Black Panther II, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) è attualmente in trattative per interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola.

Le riprese del film inizieranno a Giugno di quest’anno ma non sono ancora state rivelate le location in cui si terranno. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’8 Luglio 2022 nelle sale Statunitensi.

