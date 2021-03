I fan di vecchia data della Marvel e soprattutto delle trasposizioni cinematografiche tratte dai fumetti della Casa delle Idee sapranno che, prima che Netflix e Marvel Television procedessero con lo sviluppo della serie sul Daredevil, Matt Murdock era stato protagonista di un film stand-alone con Ben Affleck prodotto dalla New Regency.

Ai tempi, tuttavia, la pellicola di Mark Steven Johnson non venne apprezzata particolarmente dagli appassionati e dal pubblico, soprattutto a causa della rappresentazione di Elektra (Jennifer Garner) e Bullseye (Colin Farrell).

In una recente intervista con l’Hollywood Reporter, Jennifer Garner ha ammesso il rimpianto per il fatto che Daredevil e Elektra non siano stati realizzati dai Marvel Studios sotto la presidenza di Kevin Feige.

È un peccato davvero, sinceramente, perché una volta che Kevin [Feige] ha assunto il controllo della situazione tutto è migliorato: la sceneggiatura, la regia, l’elemento commedia nelle storie che raccontano. Io non ho avuto quell’esperienza.

L’attrice ha quindi elogiato il lavoro fatto nel corso degli anni da Kevin Feige da produttore, che ha saputo “risaltare” ogni tipo di componente dei cinecomic tratti dai fumetti, dalla regia alle sceneggiature, fino al tono del film (che spesso abbraccia quello tipico della commedia).

Purtroppo il film su Elektra non riuscì ad avere molto successo a livello di incassi raggiungendo solo 56,9 milioni di dollari in tutto il mondo dopo i 179 incassati dal primo Daredevil.

Al momento non sappiamo se rivedremo mai i personaggi di Daredevil ed Elektra sul grande schermo. A lungo si è parlato di un possibile ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, ma ad oggi non c’è stata ancora una conferma ufficiale, ma nemmeno una smentita.

Elektra – trama e cast

Trama: “Ferita a morte, Elektra viene praticamente resuscitata da Stick, il suo maestro, non vedente, d’arti marziali che le ha insegnato anche il ‘Kimagure‘, l’arte di prevedere il futuro. Grazie a questa dote e alle notevoli capacità atletiche, Elektra decide di accettare rischiose missioni in veste di killer spietata. Ma l’incontro con Mark e Abby Miller, padre e figlia in fuga dalla potente organizzazione criminale nota come La Mano, potrebbe cambiare per sempre la sua esistenza…”.

Cast: Elektra è un film di Rob Bowman con Jennifer Garner nel ruolo dell’assassina, Goran Visnjic (Mark Miller), Will Yun Lee (Kirigi), Terence Stamp (Stick), Kirsten Prout (Abby Miller). La sceneggiatura è stata scritta da Henry Bean e Raven Metzner. I produttori esecutivi sono Avi Arad e l’onnipresente Kevin Feige.

