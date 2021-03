Come ogni settimana, anche stavolta vediamo quali sono i videogiochi in offerta su Amazon, quella che è di fatto la piattaforma più popolare per l’e-commerce. Se quindi avete perso i titoli della settimana scorsa potete recuperare con quelli della odierna. Ci sono, tra l’altro, alcune offerte praticamente quasi identiche.

Vi ricordiamo che nel caso utilizziate Amazon con l’offerta Prime, avete diritto alla consegna gratuita, invece che sopra una certa soglia come di solito. Iniziamo dunque dando uno sguardo ai videogiochi in offerta su Amazon del 4 marzo 2021, dividendoli per console e andando per ordine.

Iniziamo subito da PS5, la nuova console Sony:

Adesso passiamo alla PS4 e alle sue offerte:

Ecco invece i giochi per Xbox Series X, la nuova ammiraglia Microsoft:

Infine ci sono i giochi per Nintendo Switch:

Amazon – le offerte settimanali

E anche questa settimana è tutto per quel che concerne le offerte dei videogiochi di Amazon. Ce ne è qualcuna in particolare che vi interessa e di cui approfitterete? Affrettatevi allora, in quanto alcune dureranno solo per pochi giorni.