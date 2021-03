Un mese nel segno dell’action e del romanticismo grazie alle novità Home Video Eagle Pictures di marzo 2021.

Le novità Home Video Eagle Pictures di marzo 2021

Si comincia il 3 marzo con Anna, l’ultimo film del regista cult Luc Besson, qui alle prese con un action imperdibile edito grazie a Eagle Pictures in formato DVD e Blu-ray. Il regista francese di “Nikita”, “Léon” e “Il quinto elemento” dirige qui un cast stellare, composto dalla magnetica Sasha Luss, l’attore Cillian Murphy, interprete di grandi successi come “Il Cavaliere Oscuro”, “28 giorni dopo”, “Inception” e la serie tv “Peaky Blinders”, e il premio Oscar Helen Mirren, qui alle prese con un film d’azione dal ritmo serrato. Mosca, 1985.

Anna (Sasha Luss) è una donna di straordinaria bellezza, dietro la quale si cela l’identità di uno dei più temuti assassini del governo russo. È stata abilmente istruita al combattimento e, sotto la richiesta dell’intelligence russa e la guida di Olga (Helen Mirren) e Alex (Luke Evans), è pronta per una nuova missione a Parigi. Dopo decine di incarichi e missioni omicide, però, Anna sogna la libertà e una vita tranquilla. La sua unica via di fuga per una nuova identità è un programma di protezione alle Hawaii che porta il nome di Leonard (Cillian Murphy), un agente della CIA che le propone un patto rischioso e risolutivo. La giovane russa sarà pronta a tradire il suo paese in cambio della libertà?

Il 10 marzo sarà la volta di The Gentlemen, sfrenata action comedy di Guy Ritchie con protagonisti le star Hugh Grant, Matthew McConaughey e Colin Farrell, disponibile in formato DVD, Blu-ray e 4K (Blu-ray 4K + Blu-ray HD) grazie a Eagle Pictures.

Un crime ricco di azione che non smette mai di sorprendere e divertire, diretto dal regista di “Lock & Stock – Pazzi scatenati”, “Snatch – Lo strappo”,”Operazione U.N.C.L.E.” e “Aladdin”. L’americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey) ha costruito un impero altamente redditizio: spaccio di marijuana a Londra. Dopo anni di attività decide di lasciare gli affari e di incassare la sua parte, notizia che fa gola a tanti nel giro della malavita. Si scatena così una serie di intrighi, corruzioni e ricatti nel tentativo di prendere il suo posto e soffiargli il bottino. Ma lui non è disposto a lasciar correre.

Dal 18 marzo sarà disponibile Amore a seconda vista, irresistibile commedia romantica diretta da Hugo Gélin, edita in formato DVD e Blu-ray. Dopo il successo di “Famiglia all’improvviso – Istruzioni per l’uso” il regista Hugo Gélin firma una nuova commedia spiazzante e coinvolgente, realizzando un film degno di cult come “50 volte il primo bacio” e “Se mi lasci ti cancello”.

Raphael è convinto di avere tutto nella vita: una bella casa, un buon lavoro come scrittore di best seller, un amico fidato con cui giocare a ping pong e Olivia, sua moglie da 10 anni, con la quale è stato amore a prima vista. Una mattina, però, Raphael si risveglia improvvisamente in un mondo parallelo in cui lavora come insegnante di scuola media, non sa più giocare a ping pong e Olivia è sposata con un altro uomo. In questa strana e bizzarra realtà, Raphael realizza quanto lei sia importante ed è pronto a tutto pur di farla innamorare di nuovo “per la prima volta”.

Le novità Home Video Eagle Pictures di marzo 2021 – 4Kult

Dal 24 marzo arriva in Home Video per la collana 4Kult di Eagle Pictures l’edizione speciale a tiratura limitata del grande cult Sorvegliato Speciale, edito in un’imperdibile edizione COMBO contenente il doppio formato Blu-ray e 4K e una card da collezione numerata.

Gli iconici Sylvester Stallone e Donald Sutherland sono protagonisti di uno dei film di genere più apprezzati di sempre, diretto da John Flynn, che racconta una storia di carcere violento. Frank Leone (Sylvester Stallone), detenuto modello prossimo alla scarcerazione, viene improvvisamente portato nel penitenziario gestito dal cinico direttore Warden Drumgoole (Donald Sutherland) che gli ha, oltretutto, giurato vendetta per un’evasione del passato. Frank subisce ogni sorta di sopruso fisico e psicologico ma solo col buon senso riuscirà a sconfiggere lo spietato avversario.

Le novità Home Video Eagle Pictures di marzo 2021 – Oscar Cult

Eagle Pictures inaugura inoltre la nuova collana Home Video OSCAR CULT, dedicata ai film più emozionanti di sempre protagonisti della notte degli Oscar, disponibili in edizioni a tiratura limitata e numerata e contenenti card illustrate da collezione. I film di questa collana saranno disponibili in un’imperdibile edizione COMBO (contenente il doppio formato DVD + Blu-ray) arricchita da una card illustrata esclusiva, realizzata in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics.

Tra i primi titoli della collana troviamo Green Book, indimenticabile storia vera con Viggo Mortensen e Mahershala Ali premiata con 3 Oscar, l’emozionante Il discorso del re, vincitore di 4 Premi Oscar e con un eccezionale Colin Firth nei panni di Re Giorgio VI, l’indimenticabile Balla coi lupi diretto ed interpretato da Kevin Costner e insignito di 7 Premi Oscar, Il cacciatore, cult di Michael Cimino vincitore di 5 Premi Oscar con protagonista Robert De Niro e il film La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, vincitore di 2 Premi Oscar.

