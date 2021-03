Crush & Lobo è la nuova miniserie che verrà lanciata dalla DC a giugno, insieme al primo volume del DC Pride, per festeggiare i suoi personaggi LGBTQIA+.

La serie sarà composta da otto numeri e verrà scritta da Mariko Tamaki (This One Summer, Harley Quinn: Breaking Glass) e disegnata da Amancay Nahuelpan (Nightwing, Wonder Woman). Crush & Lobo sarà lanciato il 1 giugno e DC Pride l’8 giugno.

Crush & Lobo – tutti dettagli sulla miniserie

Crush & Lobo di Tamaki e Nahuelpan, nasce dalle pagine del nuovo lancio di marzo di Teen Titans Academy, dove Crush appare come membro del cast. Vero nome Xiomara Rojas, Crush ha debuttato in Teen Titans Special #1 del 2018 e ha un’origine simile a quella di Superman.

Crush, infatti è la figlia di Lobo. Lanciata con un razzo sulla Terra da neonata, Crush, invece di atterrare nei campi di grano della salutare fattoria Kent, è atterrata fuori dal festival Burning Man ed è stata trovata e adottata da due partecipanti in trip di droga.

L’editore non ha ancora rivelato chi sia la sua madre umana, ma è sottinteso che si tratti di un importante personaggio DC.

La DC racconta così la nuova serie:

Crush, figlia del cacciatore di taglie czarniano Lobo, è in piena modalità autodistruzione! Dopo aver lasciato con rabbia i Teen Titans e aver mandato all’aria la sua relazione con la sua ragazza Katie, Crush decide che è il momento di affrontare finalmente suo padre rinchiuso in una prigione spaziale e sistemare tutto. Tale padre, tale figlia?

La miniserie debutterà con una copertina di Kris Anka, una variant a tema Pride di Yoshi Yoshitani e una variant in rapporto 1:25 di Christian Ward.

Composto da otto numeri, Crush & Lobo verrà pubblicato tra giugno 2021 e gennaio 2022.

