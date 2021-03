Steins Gate 0 godrà di un doppiaggio in lingua Italiana.

Lo ha annunciato Dynit attraverso un video promozionale pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Di seguito il trailer, in attesa di ulteriori dettagli sulla disponibilità della serie anime doppiata.

A proposito di Steins Gate 0

Prodotta da Frontier Works, Media Factory, Kadokawa Shoten e Movic, la serie anime Steins Gate 0 è basata sulla visual novel omonima di 5pb. e Nitroplus midquel di Steins;Gate.

Si compone di 23 episodi realizzati dallo studio White Fox (Goblin Slayer, Akame ga Kill!) e trasmessi in Giappone tra Aprile e Settembre 2018.

Lo special Valentino del Poliformismo è andato in onda il 21 Dicembre 2018.

In Italia è disponibile su VVVVID in edizione in lingua originale con sottotitoli:

Okabe ha fallito. Siamo nella linea di universo β, dove Kurisu Makise non esiste: è morta il 28 Luglio 2010. Di conseguenza, lo scienziato pazzo Kyoma Hooin è svanito, lasciando il posto a un uomo scoraggiato, che fa di tutto per non confrontarsi con i ricordi. A scuoterlo sarà l’incontro con un conoscente di Kurisu. Scoprirà l’esistenza di una macchina in grado di conservare la memoria umana, un sistema per risvegliare ricordi e per avviare una catena di eventi a cui sarà difficile porre rimedio.

Un manga a cura di Taka Himeno è stato serializzato sulle pagine della rivista Young Ace di Kadokawa dal 4 Luglio 2017 al 4 Febbraio 2020.

I capitoli della serie sono stati raccolti in 6 volumi.

In Italia il manga di Steins Gate 0 è stato pubblicato da J-POP:

In Steins;Gate, Rintaro Okabe e un gruppo di altri studenti scoprono involontariamente un metodo scientifico per modificare il passato e la storia, mettendo così in pericolo l’umanità. Il primo evento a essere influenzato da Rintaro è la morte di una ragazza, Kurisu: cosa sarebbe successo se però avesse fallito? In Steins;Gate Zero, il giovane deve affrontare le conseguenze di non essere riuscito a rimediare a questa tragedia, alla ricerca di un modo per poter mantenere in vita in qualche modo la memoria e le memorie di Kurisu…anche a costo di creare un’emulazione di lei? E perché un misterioso gruppo mascherato con armi da fuoco sembra aver preso di mira anche questa volta la ricerca di Rintaro?

Acquista Steins Gate The Complete Series in Blu-ray